Житель Вологодской области помогал Киеву искать исполнителей терактов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Рязанской и Вологодской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб.

Один из задержанных — житель Рязанской области 1978 года рождения — хотел перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях против ВС РФ.

Второй подозреваемый, житель Великоустюгского округа Вологодской области 2001 года рождения, помогал украинским вербовщикам искать лиц для совершения диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры региона.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Задержанный россиянин из Великоустюгского района Вологодской области помогал Киеву искать лиц для совершения терактов на транспортных объектах региона, сообщила ФСБ.

По информации ФСБ , в Рязанской и Вологодской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб.

Сообщается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен житель Рязанской области, 1978 года рождения, который посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp "инициативно установил контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины для получения помощи в переходе на сторону вооруженных сил Украины и участия в боевых действиях против ВС РФ".

"Второй подозреваемый, 2001 г.р., выявлен в Великоустюгском округе Вологодской области. Установлено, что он был завербован посредством мессенджера Теlеgram сотрудником Службы безопасности Украины и оказывал помощь украинским вербовщикам в поиске лиц для совершения диверсий и террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.