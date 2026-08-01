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Житель Вологодской области помогал Киеву искать исполнителей терактов - РИА Новости, 01.08.2026
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09:51 01.08.2026 (обновлено: 09:52 01.08.2026)
Житель Вологодской области помогал Киеву искать исполнителей терактов

ФСБ: россиянин из Вологодской области помогал Киеву искать исполнителей терактов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рязанской и Вологодской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб.
  • Один из задержанных — житель Рязанской области 1978 года рождения — хотел перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях против ВС РФ.
  • Второй подозреваемый, житель Великоустюгского округа Вологодской области 2001 года рождения, помогал украинским вербовщикам искать лиц для совершения диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры региона.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Задержанный россиянин из Великоустюгского района Вологодской области помогал Киеву искать лиц для совершения терактов на транспортных объектах региона, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, в Рязанской и Вологодской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб.
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Сообщается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен житель Рязанской области, 1978 года рождения, который посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp "инициативно установил контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины для получения помощи в переходе на сторону вооруженных сил Украины и участия в боевых действиях против ВС РФ".
"Второй подозреваемый, 2001 г.р., выявлен в Великоустюгском округе Вологодской области. Установлено, что он был завербован посредством мессенджера Теlеgram сотрудником Службы безопасности Украины и оказывал помощь украинским вербовщикам в поиске лиц для совершения диверсий и террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.
Следственными подразделениями Управлений ФСБ по Рязанской и Вологодской областям в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным статьей о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и о госизмене соответственно, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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