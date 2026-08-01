Лихачев: все члены экипажа теплохода Fesco, потопленного ВСУ, спасены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В акватории Черного моря в результате атаки боевых морских дронов ВСУ затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании Fesco.
- Все 17 членов экипажа теплохода "Янина" были спасены и чувствуют себя удовлетворительно.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Все 17 членов экипажа потопленного ВСУ в Черном море теплохода "Янина" компании "Росатома" Fesco спасены и чувствуют себя удовлетворительно, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
По сообщению "Росатома", в ночь на субботу в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании Fesco. По словам Лихачева, в районе 22.00 мск два морских дрона ВСУ атаковали теплоход. Это был мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию, добавил Лихачев.
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"Хочу отметить слаженные действия команды, которая в ситуации, когда стало понятно, что теплоход тонет, организовано и без паники покинула судно. Все 17 членов экипажа были спасены и чувствуют себя удовлетворительно", - сказал Лихачев, слова которого приводятся в сообщении "Росатома".
"Последнего нашли буквально час назад и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота. Вертолетчикам большое спасибо!" - добавил глава "Росатома".
Лихачев искренне поблагодарил интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном - гражданином Египта, "который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят".
"Мир меняется, а понятие "морское братство" продолжает оставаться вечной ценностью!" - подчеркнул Лихачев.