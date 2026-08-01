Лихачев: все члены экипажа теплохода Fesco, потопленного ВСУ, спасены

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"Хочу отметить слаженные действия команды, которая в ситуации, когда стало понятно, что теплоход тонет, организовано и без паники покинула судно. Все 17 членов экипажа были спасены и чувствуют себя удовлетворительно", - сказал Лихачев, слова которого приводятся в сообщении "Росатома".