Лихачев: потопленный ВСУ в Черном море теплоход был мирным контейнеровозом

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Затонувший после атаки ВСУ в Черном море теплоход "Янина" компании "Росатома" Fesco был обычным мирным контейнеровозом, шедшим в международных водах, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Подчеркну - это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию - от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов", - подчеркнул Лихачев.