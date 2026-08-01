Лихачев: потопленный ВСУ в Черном море теплоход был мирным контейнеровозом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Теплоход "Янина" затонул в Черном море после атаки боевых морских дронов ВСУ.
- Теплоход компании "Росатома" Fesco был обычным мирным контейнеровозом, шедшим в международных водах, заявил Лихачев.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Затонувший после атаки ВСУ в Черном море теплоход "Янина" компании "Росатома" Fesco был обычным мирным контейнеровозом, шедшим в международных водах, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
По сообщению "Росатома", в ночью на субботу в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании Fesco. По словам Лихачева, в районе 22.00 мск два морских дрона ВСУ атаковали теплоход. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно.
"Подчеркну - это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию - от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов", - подчеркнул Лихачев.