Жертвами преступлений чаще становятся экспаты, заявил премьер Таиланда

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что тяжкие преступления против иностранцев в стране редки и чаще всего жертвами становятся экспаты, а не туристы.

Премьер-министр подчеркнул, что район Хуай Яй, несмотря на свою привлекательность для жизни, может быть опасным из-за отдаленности и безлюдности некоторых мест, особенно ночью.

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 1 авг - РИА Новости. Жертвами редких в Таиланде тяжких преступлений против иностранных граждан чаще становятся экспаты, а не туристы, сказал журналистам в Паттайе премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, отвечая на вопрос о том, как объяснить, что в районе Паттайи Хуай Яй с начала 2026 года произошли два жестоких убийства граждан России.

В начале января в районе Хуай Яй был убит проживавший в Паттайе 30-летний россиянин Михаил Емельянов, тело которого затем было расчленено и захоронено на берегу одного из озер на территории района. По обвинению в убийстве Емельянова 1 февраля были арестованы двое граждан РФ . Уголовное дело в их отношении сейчас рассматривает Провинциальный суд Паттайи. В пятницу были задержаны двое граждан Таиланда, оба - жители района Хуай Яй, по подозрению в убийстве с особой жестокостью двух молодых россиян - 17-летнего Романа и 22-летней Дианы Назимовых, совершенном 26 июля. Премьер-министр посетил в субботу Паттайю в связи с расследованием дела об этом убийстве.

"Оба этих преступления вызвали возмущение по всему Таиланду, а убийство молодых россиян еще и совершено тайцами, так что, кроме того, что это страшная трагедия, это еще и страшный позор для Таиланда. Мы отдаем себе в этом отчет. Следствие и суд в обоих случаях тщательно разберутся в причинах, которые привели к этим преступлениям, чтобы исключить вероятность повторения таких трагедий в будущем", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что тяжкие преступления против иностранцев чрезвычайно редки для Таиланда, а их анализ показывает, что жертвами таких преступлений в большинстве случаев становятся экспаты, живущие в стране годами, а не туристы.

"Причина, видимо, в том, что экспаты чаще выходят за рамки обустроенных для туристов зон проживания, питания и зон развлечений, в которых обеспечение безопасности иностранных граждан и работа правоохранительных органов по поддержанию порядка всегда на высоте, а ритм жизни соответствует краткому периоду отдыха", - сказал Чанвиракун.

У экспатов же другой ритм жизни и часто другие потребности, добавил он.

"Для экспатов Таиланд - дом, и они часто живут так, как живут их друзья и коллеги из числа местных жителей, но при этом не всегда могут самостоятельно и спонтанно, как это делают тайцы, определить степень опасности того или иного действия", - продолжил премьер, отметив, что район Хуай Яй - это прекрасное место для жизни на природе, за городской чертой, с чистой экологией и большими пространствами.

"Но это еще и место, отдаленное от города определенным расстоянием, место, в котором жилые дома и поселки могут находиться на расстоянии нескольких километров друг от друга. А ночью - это еще и опасное и глухое место, потому что ночью здесь все дороги пусты, а вокруг них - только поля, леса и водоемы. Такие места, к сожалению, очень привлекательны для преступников", - сказал премьер.