Премьер Таиланда пообещал принять меры по обеспечению безопасности туристов

Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде

Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде

© Фото : Королевская полиция Таиланда Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвирак заявил, что власти страны примут все меры, чтобы гарантировать безопасность туристам.

В Паттайе пропали двое россиян, брат и сестра Назимовы, подозреваемые в их убийстве уже задержаны.

Посольство России в Таиланде надеется на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.

ПАТТАЙЯ, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвирак на фоне ситуации с убийством в Паттайе россиян, брата и сестры Назимовых, заявил, что власти страны примут все меры, чтобы гарантировать безопасность туристам.

Премьер приехал в Паттайю и посетил место преступления, а затем полицейский участок.

"Мы примем все меры, чтобы гарантировать безопасность нашим туристам", - сказал он журналистам.

Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы - Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет - пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Мотоцикл Назимовых был найден в среду закопанным в лесу в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка. Подозреваемые по делу об исчезновении россиян признались в убийстве брата и сестры.

Тела Романа и Дианы были извлечены полицейскими экспертами из могилы метровой глубины, которую полиции показали подследственные. Рядом во второй могиле были обнаружены еще три тела граждан Таиланда - мужчины, женщины и девочки. По информации, полученной РИА Новости в полиции, все пять тел были отправлены в Институт судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке.