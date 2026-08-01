Премьер Таиланда пообещал принять меры по обеспечению безопасности туристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвирак заявил, что власти страны примут все меры, чтобы гарантировать безопасность туристам.
- В Паттайе пропали двое россиян, брат и сестра Назимовы, подозреваемые в их убийстве уже задержаны.
- Посольство России в Таиланде надеется на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.
ПАТТАЙЯ, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвирак на фоне ситуации с убийством в Паттайе россиян, брата и сестры Назимовых, заявил, что власти страны примут все меры, чтобы гарантировать безопасность туристам.
Премьер приехал в Паттайю и посетил место преступления, а затем полицейский участок.
"Мы примем все меры, чтобы гарантировать безопасность нашим туристам", - сказал он журналистам.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы - Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет - пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Мотоцикл Назимовых был найден в среду закопанным в лесу в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка. Подозреваемые по делу об исчезновении россиян признались в убийстве брата и сестры.
Тела Романа и Дианы были извлечены полицейскими экспертами из могилы метровой глубины, которую полиции показали подследственные. Рядом во второй могиле были обнаружены еще три тела граждан Таиланда - мужчины, женщины и девочки. По информации, полученной РИА Новости в полиции, все пять тел были отправлены в Институт судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке.
В посольстве России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.