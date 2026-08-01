Рейтинг@Mail.ru
Премьер Таиланда пообещал принять меры по обеспечению безопасности туристов - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 01.08.2026
Премьер Таиланда пообещал принять меры по обеспечению безопасности туристов

Премьер Таиланда: власти примут меры для обеспечения безопасности туристов

© Фото : Королевская полиция ТаиландаСледственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде
Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Королевская полиция Таиланда
Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвирак заявил, что власти страны примут все меры, чтобы гарантировать безопасность туристам.
  • В Паттайе пропали двое россиян, брат и сестра Назимовы, подозреваемые в их убийстве уже задержаны.
  • Посольство России в Таиланде надеется на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.
ПАТТАЙЯ, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвирак на фоне ситуации с убийством в Паттайе россиян, брата и сестры Назимовых, заявил, что власти страны примут все меры, чтобы гарантировать безопасность туристам.
Премьер приехал в Паттайю и посетил место преступления, а затем полицейский участок.
Тайцы требуют смертной казни для убийц россиян в Паттайе - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Тайцы потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян
Вчера, 09:25
"Мы примем все меры, чтобы гарантировать безопасность нашим туристам", - сказал он журналистам.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы - Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет - пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Мотоцикл Назимовых был найден в среду закопанным в лесу в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка. Подозреваемые по делу об исчезновении россиян признались в убийстве брата и сестры.
Тела Романа и Дианы были извлечены полицейскими экспертами из могилы метровой глубины, которую полиции показали подследственные. Рядом во второй могиле были обнаружены еще три тела граждан Таиланда - мужчины, женщины и девочки. По информации, полученной РИА Новости в полиции, все пять тел были отправлены в Институт судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке.
В посольстве России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Стало известно, каким способом убили россиян Назимовых в Таиланде
31 июля, 13:42
 
ТаиландПаттайяБангкокУбийство двух россиян в ПаттайеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала