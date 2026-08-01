ВС России поразили места производства и хранения БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные Силы РФ за сутки поразили места производства и хранения беспилотников ВСУ.
- Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией в 152 районах.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вооруженные Силы РФ за сутки нанесли поражение местам производства, хранения беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18