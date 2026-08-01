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ВС России поразили места производства и хранения БПЛА ВСУ - РИА Новости, 01.08.2026
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13:23 01.08.2026 (обновлено: 13:40 01.08.2026)
ВС России поразили места производства и хранения БПЛА ВСУ

ВС РФ за сутки поразили цеха производства и хранения БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные Силы РФ за сутки поразили места производства и хранения беспилотников ВСУ.
  • Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией в 152 районах.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вооруженные Силы РФ за сутки нанесли поражение местам производства, хранения беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сообщении.
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