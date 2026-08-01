ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины HMMWV производства США в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.