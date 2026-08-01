Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Запад» за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины HMMWV производства США.
- Поражение нанесено живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Грушевка, Нечволодовка, Подлиман, Смородьковка Харьковской области и Маяки Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины HMMWV производства США в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Нечволодовка, Подлиман, Смородьковка Харьковской области и Маяки Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
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