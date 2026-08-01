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ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 01.08.2026
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13:21 01.08.2026 (обновлено: 13:28 01.08.2026)
ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 210 боевиков и 12 автомобилей в зоне "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск «Запад» за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины HMMWV производства США.
  • Поражение нанесено живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Грушевка, Нечволодовка, Подлиман, Смородьковка Харьковской области и Маяки Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ и две боевые бронированные машины HMMWV производства США в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Нечволодовка, Подлиман, Смородьковка Харьковской области и Маяки Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
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