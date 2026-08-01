ВСУ потеряли более 225 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 225 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Должанка и Морозовая Долина.