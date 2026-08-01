ВСУ потеряли более 225 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
- ВСУ за сутки потеряли более 225 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 225 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Рыжевка и Уланово Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Должанка и Морозовая Долина.
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22 июня 2022, 17:18