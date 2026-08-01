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В Минобороны рассказали об увеличении поставок вооружения с начала СВО - РИА Новости, 01.08.2026
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09:05 01.08.2026 (обновлено: 09:16 01.08.2026)
В Минобороны рассказали об увеличении поставок вооружения с начала СВО

Генерал-полковник Санчик: с начала СВО объемы поставок оружия выросли в 5 раз

© Фото : Минобороны РФСобрание, посвященное 326-летию Дня Тыла, в штабе МТО ВС РФ
Собрание, посвященное 326-летию Дня Тыла, в штабе МТО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Минобороны РФ
Собрание, посвященное 326-летию Дня Тыла, в штабе МТО ВС РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала специальной военной операции объемы поставок вооружения и техники увеличились в пять раз, средств поражения — в 12 раз.
  • Промышленный комплекс России обеспечивает потребности войск, повысив их обеспеченность вооружением и военной техникой до 97%.
  • Объем грузов, доставленных с применением беспилотных систем, увеличился более чем в два раза с начала 2026 года.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. С начала специальной военной операции объемы поставок вооружения и техники увеличились в пять раз, средств поражения - в 12 раз, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик.
В штабе материально-технического обеспечения ВС РФ состоялось собрание, посвященное 326-летию Дня тыла российской армии.
«

"С начала СВО объемы поставок ВВСТ увеличились в пять раз, а средств поражения – в 12 раз. Следует отметить, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск. Комплексная работа с промышленностью позволила повысить обеспеченность воюющих подразделений вооружением и военной техникой номенклатуры материально-технического обеспечения до 97%", - сказал на собрании Санчик, его слова приводит ведомство.

В свою очередь сокращение сроков восстановления техники до 15% и затрат на капитальный ремонт удалось достичь благодаря вхождению в состав Минобороны РФ трех ремонтных заводов.
"С начала 2026 года объем грузов, доставленных с применением беспилотных систем, увеличился более чем в два раза. В штурмовые подразделения только в этом году уже поставлено свыше 15 тысяч единиц мототехники", - сказал Санчик, отметив важность обеспечения передовых подразделений.
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