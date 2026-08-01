Генерал-майор рассказал, что СВО привела к пересмотру правил работы тыла

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спецоперация заставила полностью пересмотреть привычные правила работы тыловых служб, заявил РИА Новости заместитель командующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров.

"Спецоперация заставила полностью пересмотреть привычные правила работы армейского тыла, так как главным вызовом стало массированное использование беспилотников. Раньше можно было спокойно развернуть большой лагерь или склад, а сейчас это невозможно из-за хорошего зрения "птиц", - рассказал генерал-майор.

По его словам, привычную тактику армейского тыла ежедневно модернизируют, чтобы избежать больших потерь живой силы, техники и быть незамеченными для БПЛА противников.

"Зная особенности беспилотников, мы вынуждены четко рассредоточивать людей, технику, запасы, так чтобы сохранить живую силу и не быть замеченными дронами. Например, машин на стратегических маршрутах стало меньше, так как мы используем другую тактику, с помощью которой тщательно маскируемся и не попадаемся на известные уловки противника", - пояснил Петров.

Генерал-майор отметил, что личный состав тыла адаптировался к этим условиям очень быстро, но сама структура обеспечения провизией кардинально изменилась.

Он подчеркнул, что после завершения спецоперации облик тыловых подразделений и специалистов будет уже совершенно иным. "Мы получим совсем другую службу - более гибкую, мобильную и защищенную", - отметил Петров.

Еще одним важным уроком генерал назвал финансовую дисциплину, так как в условиях боевых действий ресурсы приходится распределять максимально рационально.