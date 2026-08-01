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Генерал-майор рассказал, что СВО привела к пересмотру правил работы тыла - РИА Новости, 01.08.2026
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Генерал-майор рассказал, что СВО привела к пересмотру правил работы тыла

Петров: СВО привела к полному пересмотру правил работы тыла

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спецоперация заставила полностью пересмотреть привычные правила работы тыловых служб, заявил РИА Новости заместитель командующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров.
"Спецоперация заставила полностью пересмотреть привычные правила работы армейского тыла, так как главным вызовом стало массированное использование беспилотников. Раньше можно было спокойно развернуть большой лагерь или склад, а сейчас это невозможно из-за хорошего зрения "птиц", - рассказал генерал-майор.
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По его словам, привычную тактику армейского тыла ежедневно модернизируют, чтобы избежать больших потерь живой силы, техники и быть незамеченными для БПЛА противников.
"Зная особенности беспилотников, мы вынуждены четко рассредоточивать людей, технику, запасы, так чтобы сохранить живую силу и не быть замеченными дронами. Например, машин на стратегических маршрутах стало меньше, так как мы используем другую тактику, с помощью которой тщательно маскируемся и не попадаемся на известные уловки противника", - пояснил Петров.
Генерал-майор отметил, что личный состав тыла адаптировался к этим условиям очень быстро, но сама структура обеспечения провизией кардинально изменилась.
Он подчеркнул, что после завершения спецоперации облик тыловых подразделений и специалистов будет уже совершенно иным. "Мы получим совсем другую службу - более гибкую, мобильную и защищенную", - отметил Петров.
Еще одним важным уроком генерал назвал финансовую дисциплину, так как в условиях боевых действий ресурсы приходится распределять максимально рационально.
В День тыла, отмечаемый 1 августа, Михаил Петров также поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов службы с профессиональным праздником, отметив, что профессионализм, ответственность и преданность своему делу являются важной основой эффективной работы. "Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в службе и мирного неба над головой. Пусть каждый день приносит удовлетворение от выполненного дела", - заключил он.
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