Краткий пересказ от РИА ИИ Суд Харькова объявил бывшую и. о. директора купянского лицея в международный розыск за внедрение русского языка в образовательный процесс.

Женщине вменяют в вину замену украинских учебников на российские, введение пятибалльной системы оценок и организацию празднования Дня знаний.

Бывшей и. о. директора грозит до трех лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности до 15 лет.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд города Харькова на Украине объявил бывшую исполняющую обязанности директора купянского лицея в международный розыск за внедрение русского языка в образовательный процесс, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Лицо… занимая должность исполняющей обязанности директора "Купянского лицея № 7 временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области"... осуществляла общее руководство указанным образовательным учреждением; сообщила коллективу об установлении и постепенном внедрении в указанном учебном заведении стандартов образования Российской Федерации с внедрением образовательного процесса на русском языке", - говорится в постановлении суда.

Как следует из материалов уголовного дела, женщине также вменяют в вину замену украинских учебников на российские, введение пятибалльной системы оценок, направление учителей на курсы повышения квалификации в Курск и организацию празднования Дня знаний.

"Лицо… проводило агитационную работу среди местных жителей по поощрению обучения детей в незаконно созданном учебном заведении по стандартам Российской Федерации и организовало 01.09.2022 проведение праздничного мероприятия "День знаний", предварительно оборудовав территорию учебного заведения флагами и другой символикой", - говорится в материалах дела.

По версии следствия, бывшей врио директора купянского лицея удалось выехать в Германию . На Украине ей грозит до трех лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности до 15 лет. Украинский суд в конце июля 2026 года объявил ее в международный розыск и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.