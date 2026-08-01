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Суд заочно арестовал сожителя модели, найденной убитой в Подмосковье - РИА Новости, 01.08.2026
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02:03 01.08.2026
Суд заочно арестовал сожителя модели, найденной убитой в Подмосковье

РИА Новости: суд заочно арестовал сожителя модели, убитой в Подмосковье

© Фото : соцсети Натальи Божук Наталья Божук
Наталья Божук - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : соцсети Натальи Божук
Наталья Божук . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тело участницы конкурса «Миссис Россия-Вселенная 2017» Натальи Божук нашли в подмосковном Одинцово.
  • Суд в Подмосковье заочно арестовал сожителя Натальи Божук, который покинул страну и объявлен в розыск.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд заочно арестовал сожителя участницы конкурса "Миссис Россия-Вселенная 2017" Натальи Божук, тело которой нашли в подмосковном Одинцово, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Женщина пропала 17 июля, уйдя на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково". Через несколько дней, 22 июля, собака была найдена в селе Ромашково, а в среду подмосковный главк СК сообщил, что пропавшую нашли мертвой в лесу в Одинцово. В правоохранительных органах ранее рассказали РИА Новости, что в убийстве подозревается ее сожитель, он покинул страну и объявлен в розыск.
Из судебных материалов следует, что суд в Подмосковье в четверг удовлетворил ходатайство об аресте мужчины.
Ранее также выяснилось, что Божук была участницей конкурса "Миссис Россия-Вселенная 2017".
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