Суд заочно арестовал сожителя модели, найденной убитой в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ Тело участницы конкурса «Миссис Россия-Вселенная 2017» Натальи Божук нашли в подмосковном Одинцово.

Суд в Подмосковье заочно арестовал сожителя Натальи Божук, который покинул страну и объявлен в розыск.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд заочно арестовал сожителя участницы конкурса "Миссис Россия-Вселенная 2017" Натальи Божук, тело которой нашли в подмосковном Одинцово, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Женщина пропала 17 июля, уйдя на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково". Через несколько дней, 22 июля, собака была найдена в селе Ромашково, а в среду подмосковный главк СК сообщил, что пропавшую нашли мертвой в лесу в Одинцово . В правоохранительных органах ранее рассказали РИА Новости, что в убийстве подозревается ее сожитель, он покинул страну и объявлен в розыск.

Из судебных материалов следует, что суд в Подмосковье в четверг удовлетворил ходатайство об аресте мужчины.