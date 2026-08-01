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Психолога Веронику Степанову внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 01.08.2026
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17:01 01.08.2026 (обновлено: 17:02 01.08.2026)
Психолога Веронику Степанову внесли в базу "Миротворца"

Психолога и блогера Веронику Степанову внесли в базу "Миротворца"

© Фото : соцсети Вероники СтепановойВероника Степанова
Вероника Степанова - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : соцсети Вероники Степановой
Вероника Степанова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский психолог и блогер Вероника Степанова внесена в базу "Миротворца".
  • Сайт обвиняет ее в поддержке России.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский психолог и блогер Вероника Степанова внесена в базу скандального сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
Персональные данные Степановой внесены в базу сайта в субботу. "Миротворец" обвиняет ее в поддержке России. Степанова ведет свой Youtube-канал с 3,17 миллиона подписчиков.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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