Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский психолог и блогер Вероника Степанова внесена в базу "Миротворца".
- Сайт обвиняет ее в поддержке России.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский психолог и блогер Вероника Степанова внесена в базу скандального сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
Персональные данные Степановой внесены в базу сайта в субботу. "Миротворец" обвиняет ее в поддержке России. Степанова ведет свой Youtube-канал с 3,17 миллиона подписчиков.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
"Миротворец" внес в свою базу еще 11 российских актеров
28 июля, 22:35