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В США подросток ранил ребенка в торговом центре - РИА Новости, 01.08.2026
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23:29 01.08.2026
В США подросток ранил ребенка в торговом центре

В Мэриленде подросток ранил ребенка в ногу в торговом центре

© AP Photo / Jose Luis MaganaСотрудники правоохранительных США
Сотрудники правоохранительных США - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Сотрудники правоохранительных США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В торговом центре Wheaton Mall в округе Монтгомери штата Мэриленд 17-летний юноша ранил в ногу 13-летнего мальчика.
  • Нападавший попытался скрыться, но был задержан вооруженным охранником и передан полиции.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подросток ранил ребенка в ногу в торговом центре Wheaton Mall в округе Монтгомери штата Мэриленд в США, он попытался скрыться, но был остановлен вооруженным охранником и передан полиции, сообщили власти Монтгомери.
"Предварительное расследование показывает, что подозреваемый 17-летний юноша выстрелил из пистолета в торговом центре (Wheaton Mall - ред.), ранив 13-летнего мальчика в ногу", - говорится в сообщении местных властей, опубликованном на их официальном сайте.
Согласно релизу, нападавший попытался скрыться, но его обезвредил и задержал до прибытия полиции вооруженный охранник.
Пострадавший, согласно заявлению, был доставлен в больницу с травмами, не представляющими угрозы жизни.
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