В США подросток ранил ребенка в торговом центре

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подросток ранил ребенка в ногу в торговом центре Wheaton Mall в округе Монтгомери штата Мэриленд в США, он попытался скрыться, но был остановлен вооруженным охранником и передан полиции, сообщили власти Монтгомери.