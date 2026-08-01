В США подросток ранил ребенка в торговом центре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В торговом центре Wheaton Mall в округе Монтгомери штата Мэриленд 17-летний юноша ранил в ногу 13-летнего мальчика.
- Нападавший попытался скрыться, но был задержан вооруженным охранником и передан полиции.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подросток ранил ребенка в ногу в торговом центре Wheaton Mall в округе Монтгомери штата Мэриленд в США, он попытался скрыться, но был остановлен вооруженным охранником и передан полиции, сообщили власти Монтгомери.
"Предварительное расследование показывает, что подозреваемый 17-летний юноша выстрелил из пистолета в торговом центре (Wheaton Mall - ред.), ранив 13-летнего мальчика в ногу", - говорится в сообщении местных властей, опубликованном на их официальном сайте.
Согласно релизу, нападавший попытался скрыться, но его обезвредил и задержал до прибытия полиции вооруженный охранник.
Пострадавший, согласно заявлению, был доставлен в больницу с травмами, не представляющими угрозы жизни.