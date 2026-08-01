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Генерал США предупредил Пентагон о нехватке сил для защиты Израиля - РИА Новости, 01.08.2026
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17:04 01.08.2026
Генерал США предупредил Пентагон о нехватке сил для защиты Израиля

WP: генерал США Гринкевич предупредил Пентагон о нехватке сил для защиты Израиля

© AP Photo / Jacquelyn MartinАлексис Гринкевич
Алексис Гринкевич - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Алексис Гринкевич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал Алексус Гринкевич, глава Европейского командования ВС США в Европе, предупредил о нехватке сил для защиты Израиля.
  • Он письменно уведомил высокопоставленных военных чиновников о том, что без еще одного эсминца ему придется сделать выбор в пользу защиты собственной страны.
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Глава Европейского командования ВС США в Европе генерал Алексус Гринкевич предупредил военное руководство страны о нехватке сил для защиты Израиля, сообщила в субботу газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.
"Главный американский генерал в Европе предупредил Пентагон в частном порядке на этой неделе о том, что у него недостаточно военно-морских сил для того, чтобы продолжать защиту Израиля от ракетных атак", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, Гринкевич письменно уведомил высокопоставленных военных чиновников о том, что без еще одного эсминца ему придется сделать выбор в пользу защиты собственной страны, а не Израиля.
Официально ни одна из заинтересованных сторон пока не прокомментировала ситуацию. Но источники газеты указали на то, что уведомление Гринкевича соответствует сложившейся практике обращения американских генералов к высшему руководству, когда возникают риски, требующие внимания Вашингтона.
"Как сказал американский представитель, подобные ситуации могут возникать в случае конкуренции командиров за ограниченные ресурсы и вооружения", - отмечается в материале.
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Там также подчеркивается, что предупреждение Гринкевича прозвучало в критический для американской военной кампании на Ближнем Востоке момент, когда на смену переговорам между США и Ираном вновь пришли практически ежедневные взаимные атаки. Утверждается, что это привело к истощению ключевых вооружений США.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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