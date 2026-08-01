США введут визовые залоги до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран

Краткий пересказ от РИА ИИ США введут визовые залоги до 20 тысяч долларов на постоянной основе для граждан 50 стран.

Залоги в размере от 5 тысяч до 15 тысяч долларов ранее вводились в рамках пилотной программы, запущенной в августе 2025 года.

Залоги могут потребоваться при подаче заявлений на выдачу виз категорий B-1 и B-2.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США введут визовые залоги до 20 тысяч долларов на постоянной основе для граждан 50 стран, следует из уведомления США введут визовые залоги до 20 тысяч долларов на постоянной основе для граждан 50 стран, следует из уведомления государственного департамента США

США запустили в августе 2025 года пилотную программу выдачи виз под залог в размере от 5 тысяч до 15 тысяч долларов с каждого заявителя в качестве обеспечительной меры для последующего выезда иностранцев с американской территории. В программу были включены 50 государств, из них 30 - из Африки

"Настоящее решение закрепляет временное решение от 20 августа 2025 года ... и устанавливает постоянную программу визовых гарантий... Консульские сотрудники могут потребовать от заявителей на получение неиммиграционной визы внести залог в размере до 20 тысяч долларов США в качестве условия выдачи визы", - говорится в уведомлении ведомства.

Залоги могут потребоваться при подаче заявлений на выдачу виз категории B-1 и B-2, которые выдаются для въезда в США для целей бизнеса или туризма.