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США введут визовые залоги до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран - РИА Новости, 01.08.2026
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16:54 01.08.2026

США введут визовые залоги до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США введут визовые залоги до 20 тысяч долларов на постоянной основе для граждан 50 стран.
  • Залоги в размере от 5 тысяч до 15 тысяч долларов ранее вводились в рамках пилотной программы, запущенной в августе 2025 года.
  • Залоги могут потребоваться при подаче заявлений на выдачу виз категорий B-1 и B-2.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США введут визовые залоги до 20 тысяч долларов на постоянной основе для граждан 50 стран, следует из уведомления государственного департамента США.
США запустили в августе 2025 года пилотную программу выдачи виз под залог в размере от 5 тысяч до 15 тысяч долларов с каждого заявителя в качестве обеспечительной меры для последующего выезда иностранцев с американской территории. В программу были включены 50 государств, из них 30 - из Африки.
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"Настоящее решение закрепляет временное решение от 20 августа 2025 года ... и устанавливает постоянную программу визовых гарантий... Консульские сотрудники могут потребовать от заявителей на получение неиммиграционной визы внести залог в размере до 20 тысяч долларов США в качестве условия выдачи визы", - говорится в уведомлении ведомства.
Залоги могут потребоваться при подаче заявлений на выдачу виз категории B-1 и B-2, которые выдаются для въезда в США для целей бизнеса или туризма.
Решение должно вступить в день публикации в федеральном реестре США 3 августа 2026 года.
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