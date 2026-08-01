США намерены выяснить, можно ли придать импульс украинскому урегулированию

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США планируют выяснить, есть ли возможность в ближайшее время придать импульс украинскому урегулированию, заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.