Рейтинг@Mail.ru
США намерены выяснить, можно ли придать импульс украинскому урегулированию - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 01.08.2026
США намерены выяснить, можно ли придать импульс украинскому урегулированию

Рубио: США выяснят, могут ли они придать импульс украинскому урегулированию

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил о планах выяснить возможность перезапуска переговоров между сторонами по украинскому урегулированию.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к мирному урегулированию на Украине, но обладает возможностями для продолжения специальной военной операции.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США планируют выяснить, есть ли возможность в ближайшее время придать импульс украинскому урегулированию, заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио.
"Вы увидите некоторые усилия в течение следующих нескольких недель с целью понять, можем ли мы перезапустить переговоры между двумя сторонами и положить конец этому конфликту. Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно строгие красные линии", - заявил Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Рубио неожиданно высказался о переговорах с Россией
Вчера, 12:26
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
В Киеве сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах с Россией
Вчера, 03:12
 
В миреСШАРоссияМоскваМарко РубиоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала