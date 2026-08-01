США намерены выяснить, можно ли придать импульс украинскому урегулированию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил о планах выяснить возможность перезапуска переговоров между сторонами по украинскому урегулированию.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к мирному урегулированию на Украине, но обладает возможностями для продолжения специальной военной операции.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США планируют выяснить, есть ли возможность в ближайшее время придать импульс украинскому урегулированию, заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио.
"Вы увидите некоторые усилия в течение следующих нескольких недель с целью понять, можем ли мы перезапустить переговоры между двумя сторонами и положить конец этому конфликту. Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно строгие красные линии", - заявил Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.