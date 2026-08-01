Посольства США предупредили о возможной эскалации на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство США в Израиле предупредило американцев о возможной эскалации на Ближнем Востоке и призвало рассмотреть возможность отъезда из региона.

Посольства США в Саудовской Аравии, Кувейте, Иордании, Ираке, Омане, Бахрейне и Катаре также разместили сообщения аналогичного содержания.

ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Посольства США в Израиле и ряде арабских стран предупредили американцев о возможной эскалации на Ближнем Востоке и призвали рассмотреть возможность отъезда из региона.

"Ввиду повышенной напряженности на Ближнем Востоке обстановка в плане безопасности остается сложной с потенциалом непредвиденной эскалации... Американцам в регионе следует рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми уехать в случае эскалации", - говорится в заявлении , опубликованном на сайте американской дипмиссии в Израиле

Сообщения аналогичного содержания разместили также посольства США в Саудовской Аравии, Кувейте, Иордании, Ираке, Омане, Бахрейне и Катаре.

Граждан США за пределами Ближнего Востоке призвали пересмотреть планы поездок в регион и через него.

В посольстве США в Египте также предупредили о необходимости проявлять осторожность и повышенную бдительность, быть готовыми к перебоям в авиасообщении.

"Американцы, находящиеся за пределами Ближнего Востока, должны серьезно пересмотреть планы поездок в регион", - говорится в уведомлении.

При этом подчеркивается, что американская дипломатическая миссия в Египте продолжает работать, и все рутинные услуги гражданам США, а также выдача виз осуществляются в штатном режиме.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники утверждал, что США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, они возможны уже в выходные.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.