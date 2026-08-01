Рейтинг@Mail.ru
Посольства США предупредили о возможной эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 01.08.2026 (обновлено: 19:02 01.08.2026)
Посольства США предупредили о возможной эскалации на Ближнем Востоке

Посольства США в Израиле и арабских странах предупредили о возможной эскалации

© Иллюстрация РИА НовостиСША - Израиль
США - Израиль - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Иллюстрация РИА Новости
США - Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство США в Израиле предупредило американцев о возможной эскалации на Ближнем Востоке и призвало рассмотреть возможность отъезда из региона.
  • Посольства США в Саудовской Аравии, Кувейте, Иордании, Ираке, Омане, Бахрейне и Катаре также разместили сообщения аналогичного содержания.
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Посольства США в Израиле и ряде арабских стран предупредили американцев о возможной эскалации на Ближнем Востоке и призвали рассмотреть возможность отъезда из региона.
"Ввиду повышенной напряженности на Ближнем Востоке обстановка в плане безопасности остается сложной с потенциалом непредвиденной эскалации... Американцам в регионе следует рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми уехать в случае эскалации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте американской дипмиссии в Израиле.
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о помощи Ирану
23 июля, 13:00
Сообщения аналогичного содержания разместили также посольства США в Саудовской Аравии, Кувейте, Иордании, Ираке, Омане, Бахрейне и Катаре.
Граждан США за пределами Ближнего Востоке призвали пересмотреть планы поездок в регион и через него.
В посольстве США в Египте также предупредили о необходимости проявлять осторожность и повышенную бдительность, быть готовыми к перебоям в авиасообщении.
"Американцы, находящиеся за пределами Ближнего Востока, должны серьезно пересмотреть планы поездок в регион", - говорится в уведомлении.
При этом подчеркивается, что американская дипломатическая миссия в Египте продолжает работать, и все рутинные услуги гражданам США, а также выдача виз осуществляются в штатном режиме.
Жилой дом попал под удар США на иранском острове Кешм - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
США нанесли удар по дому в Иране бомбой весом почти в тонну, сообщили СМИ
Вчера, 17:49
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники утверждал, что США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, они возможны уже в выходные.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Тегеран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки США и Израиля
Вчера, 01:43
 
В миреСШАБлижний ВостокИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала