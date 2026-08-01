СМИ: США вывели из Эрбиля войска и тяжелую технику, включая ЗРК Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ США вывели основную часть войск и тяжелой техники из аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Мобильные ЗРК Patriot, предназначенные для обнаружения и перехвата воздушных целей, выведены с военного объекта, но их новое местоположение неизвестно.

По мнению анонимного источника, Иракский Курдистан в настоящее время не является приоритетом для США, в отличие от Персидского залива и Иордании.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. США вывели из аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане основную часть войск и тяжелой техники, в том числе в неизвестное место передислоцированы мобильные ЗРК Patriot, сообщает портал США вывели из аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане основную часть войск и тяжелой техники, в том числе в неизвестное место передислоцированы мобильные ЗРК Patriot, сообщает портал Al-Monitor со ссылкой на осведомленные источники.

"Мобильные ЗРК Patriot для обнаружения и перехвата ракет, беспилотников и других воздушных целей противника уже выведены с военного объекта… Вывод войск начался на прошлой неделе и продолжается в настоящее время, основная часть военнослужащих и тяжелой техники уже выведена", - говорится в публикации портала.

Источники отметили, что место, куда были передислоцированы системы Patriot, неизвестно. При этом они подчеркнули, что другие оборонительные системы пока остаются на военном объекте.

Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил порталу, что на текущий момент Иракский Курдистан не является приоритетом для США , в отличие от Персидского залива и Иордании. Как пишет портал, вывод ЗРК Patriot из Ирака "вызывает вопросы" в том, сколько у США осталось перехватчиков в регионе.

По словам региональных чиновников, вывод американских военных и техники из Эрбиля является "стандартным" и проходит в рамках обязательств Штатов по выводу войск из Ирака.