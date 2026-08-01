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СМИ: США вывели из Эрбиля войска и тяжелую технику, включая ЗРК Patriot - РИА Новости, 01.08.2026
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00:31 01.08.2026
СМИ: США вывели из Эрбиля войска и тяжелую технику, включая ЗРК Patriot

Al-Monitor: США вывели из Эрбиля войска и тяжелую технику, включая ЗРК Patriot

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза Эрбиль в Ираке
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США вывели основную часть войск и тяжелой техники из аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.
  • Мобильные ЗРК Patriot, предназначенные для обнаружения и перехвата воздушных целей, выведены с военного объекта, но их новое местоположение неизвестно.
  • По мнению анонимного источника, Иракский Курдистан в настоящее время не является приоритетом для США, в отличие от Персидского залива и Иордании.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. США вывели из аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане основную часть войск и тяжелой техники, в том числе в неизвестное место передислоцированы мобильные ЗРК Patriot, сообщает портал Al-Monitor со ссылкой на осведомленные источники.
"Мобильные ЗРК Patriot для обнаружения и перехвата ракет, беспилотников и других воздушных целей противника уже выведены с военного объекта… Вывод войск начался на прошлой неделе и продолжается в настоящее время, основная часть военнослужащих и тяжелой техники уже выведена", - говорится в публикации портала.
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Источники отметили, что место, куда были передислоцированы системы Patriot, неизвестно. При этом они подчеркнули, что другие оборонительные системы пока остаются на военном объекте.
Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил порталу, что на текущий момент Иракский Курдистан не является приоритетом для США, в отличие от Персидского залива и Иордании. Как пишет портал, вывод ЗРК Patriot из Ирака "вызывает вопросы" в том, сколько у США осталось перехватчиков в регионе.
По словам региональных чиновников, вывод американских военных и техники из Эрбиля является "стандартным" и проходит в рамках обязательств Штатов по выводу войск из Ирака.
Официальный представитель иракского правительства Бассем аль-Авади в 2024 году подтвердил, что первый этап вывода американских войск из Ирака завершится в 2025 году. Он заявлял, что у иракского правительства есть соглашение с США под названием "Завершение совместной международной коалиционной миссии", принятое комитетом высокого уровня. Аль-Авади добавлял, что стороны достигли взаимоприемлемого соглашения, подчеркнув, что первый этап вывода войск завершится в сентябре 2025 года, а второй этап - в сентябре 2026 года.
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