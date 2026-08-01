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Минздрав планирует ввести электронную справку для оформления опекунства - РИА Новости, 01.08.2026
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01:50 01.08.2026
Минздрав планирует ввести электронную справку для оформления опекунства

РИА Новости: Минздрав хочет ввести электронную справку для оформления опекунства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения России планирует ввести электронный формат справки для оформления опеки над детьми, доступной на «Госуслугах».
  • Медицинское заключение будет действительно в течение 6 месяцев и по просьбе гражданина может быть выдано в виде бумажной копии.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения России планирует добавить электронный формат для получения справки, необходимой для оформления опеки над детьми, она будет доступна на "Госуслугах", следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
В тексте документа говорится о том, что в день принятия врачебной комиссией решения оформляется заключение, которое выдается гражданину на руки либо формируется в форме электронного медицинского документа. При этом справка будет доступна на портале госуслуг.
Уточняется, что медицинское заключение действительно в течение 6 месяцев со дня его выдачи либо его формирования в форме электронного медицинского документа. По просьбе гражданина справка может быть получена и в виде бумажной копии.
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