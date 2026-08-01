Минздрав планирует ввести электронную справку для оформления опекунства

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство здравоохранения России планирует ввести электронный формат справки для оформления опеки над детьми, доступной на «Госуслугах».

Медицинское заключение будет действительно в течение 6 месяцев и по просьбе гражданина может быть выдано в виде бумажной копии.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения России планирует добавить электронный формат для получения справки, необходимой для оформления опеки над детьми, она будет доступна на "Госуслугах", следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

В тексте документа говорится о том, что в день принятия врачебной комиссией решения оформляется заключение, которое выдается гражданину на руки либо формируется в форме электронного медицинского документа. При этом справка будет доступна на портале госуслуг.