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Спецоперация, 1 августа: ВС России освободили Любицкое и Ольговку - РИА Новости, 01.08.2026
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18:28 01.08.2026

Спецоперация, 1 августа: ВС России освободили Любицкое и Ольговку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль Любицкое в Запорожской области и Ольговка в Харьковской области за сутки, уничтожив до 1330 военнослужащих и девять бронемашин ВСУ, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

Российская армия в небе и на земле

Армия России нанесла поражение местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах.
Средствами ПВО России сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 743 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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В 5 раз более вооруженные силы РФ

С начала специальной военной операции объемы поставок вооружения и техники увеличились в пять раз, средств поражения - в 12 раз, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик.
В свою очередь сокращение сроков восстановления техники до 15% и затрат на капитальный ремонт удалось достичь благодаря вхождению в состав Минобороны РФ трех ремонтных заводов, добавил он.
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Антидроновая логистика

Основные логистические маршруты Вооруженных сил России оборудованы более 1800 км антидроновых коридоров, свыше 800 из которых - в текущем году, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик.
Он также отметил, что ассортимент продовольствия в индивидуальном рационе питания бойцов российской армии был увеличен, а работа по совершенствованию боевой экипировки продолжается с учетом опыта боевых действий.

Ночные удары

В ночь на субботу ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирований и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны России.
Российские войска поразили место, где собирали и хранили БПЛА-перехватчики, а также элементы корпусов для БЛПА, предприятие "Файер Пойнт", производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго", предприятие, производящее компоненты для ракет "Нептун-МД", а также предприятие, выпускающее компоненты для беспилотников большой и средней дальности.
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Торговцы смертью

Украина передает часть поставленного вооружения в горячие точки Азии, Ближнего Востока и Африки, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Он добавил, что сегодня Украина является одним из крупнейших хабов нелегальной торговли оружием, которое им в колоссальных объемах передается "западными партнерами".

Не говорить по-русски

Боевики ВСУ оскорбляли жителей Красноармейска и угрожали им убийством за разговоры на русском языке, рассказала РИА Новости беженка из этого населенного пункта Елена.
Она добавила, что помимо угроз, боевики ВСУ неоднократно с помощью дронов атаковали дома с людьми, применяли пытки и расстреливали жителей города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗапорожская областьРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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