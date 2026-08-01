Рейтинг@Mail.ru
Российский дрон уничтожил броневик ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 01.08.2026
Российский дрон уничтожил броневик ВСУ в Сумской области

РИА Новости: расчет FPV-дрона ВС РФ уничтожил броневик ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил боевую бронированную машину «Козак» ВСУ в Сумской области.
  • Цель была обездвижена первым дроном и после уничтожена вторым.
КУРСК, 1 авг - РИА Новости. Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил боевую бронированную машину (ББМ) "Козак" ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Султан.
"В ходе боевого дежурства в Сумской области нашим расчетом FPV-дрона была обнаружена и уничтожена ББМ "Козак", осуществлявшая передвижение из тыловой зоны противника в сторону линии боевого соприкосновения", - сообщил начальник расчета БПЛА "Севера" с позывным Султан.
Он добавил, что цель была обездвижена первым дроном и после уничтожена вторым.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Артиллерия "Севера" за ночь уничтожила более 70 боевиков ВСУ
Вчера, 07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала