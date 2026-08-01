Российский дрон уничтожил броневик ВСУ в Сумской области

КУРСК, 1 авг - РИА Новости. Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил боевую бронированную машину (ББМ) "Козак" ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Султан.

Он добавил, что цель была обездвижена первым дроном и после уничтожена вторым.