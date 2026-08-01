Российский дрон уничтожил броневик ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил боевую бронированную машину «Козак» ВСУ в Сумской области.
- Цель была обездвижена первым дроном и после уничтожена вторым.
КУРСК, 1 авг - РИА Новости. Расчет FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил боевую бронированную машину (ББМ) "Козак" ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Султан.
"В ходе боевого дежурства в Сумской области нашим расчетом FPV-дрона была обнаружена и уничтожена ББМ "Козак", осуществлявшая передвижение из тыловой зоны противника в сторону линии боевого соприкосновения", - сообщил начальник расчета БПЛА "Севера" с позывным Султан.
Он добавил, что цель была обездвижена первым дроном и после уничтожена вторым.