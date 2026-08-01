Артиллерия "Севера" за ночь уничтожила более 70 боевиков ВСУ

КУРСК, 1 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы за прошедшую ночь уничтожили 10 пунктов управления БПЛА и более 70 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".