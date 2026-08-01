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Артиллерия "Севера" за ночь уничтожила более 70 боевиков ВСУ - РИА Новости, 01.08.2026
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Артиллерия "Севера" за ночь уничтожила более 70 боевиков ВСУ

РИА Новости: артиллерия "Севера" за ночь уничтожила более 70 военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские артиллеристы уничтожили 10 пунктов управления БПЛА и более 70 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь.
  • Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» выполнили свыше 200 огневых задач при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем.
КУРСК, 1 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы за прошедшую ночь уничтожили 10 пунктов управления БПЛА и более 70 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь в Харьковской и Сумской областях выполнили свыше 200 огневых задач", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что работа велась при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем.
"В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 10 пунктов управления БПЛА, девять автомобилей высокой проходимости и 71 военнослужащего ВСУ", - говорится в сообщении.
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