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Командир назвал первоочередную задачу расчетов БПЛА - РИА Новости, 01.08.2026
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Командир назвал первоочередную задачу расчетов БПЛА

РИА Новости: задачей дроноводов является уничтожение пунктов управления БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем ликвидировали более 20 пунктов управления БПЛА противника в Харьковской области за июль.
  • Расчеты БПЛА типа «Молния-2» и FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии обнаружили и уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА противника.
  • Уничтожение таких целей — первоочередная задача для расчетов ударных и разведывательных беспилотников, обеспечивающая безопасное и эффективное продвижение штурмовых групп.
БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Уничтожение пунктов управления БПЛА противника является первоочередной задачей расчетов беспилотных систем, за июль они ликвидировали более 20 таких объектов в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир подразделения БПС с позывным Сват.
По его словам, расчеты БПЛА типа "Молния-2" и FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки "Север" за июль обнаружили и уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА противника в Харьковской области.
"Уничтожение таких целей — это первоочередная задача для наших расчетов ударных и для разведки. Стоит задача по их поиску и обнаружению. Это работа по предупреждению действий противника в буферной зоне Харьковской области. Так мы делаем безопасным и эффективным продвижение наших штурмовых групп, освобождающих населенные пункты", - рассказал собеседник.
Командир отметил, что расчеты ударных и разведывательных беспилотников работают в связке, обеспечивая постоянное наблюдение. При обнаружении целей вылетают один или несколько расчетов в зависимости от характеристик объекта.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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