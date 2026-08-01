Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты беспилотных систем ликвидировали более 20 пунктов управления БПЛА противника в Харьковской области за июль.

Расчеты БПЛА типа «Молния-2» и FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии обнаружили и уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА противника.

Уничтожение таких целей — первоочередная задача для расчетов ударных и разведывательных беспилотников, обеспечивающая безопасное и эффективное продвижение штурмовых групп.

БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Уничтожение пунктов управления БПЛА противника является первоочередной задачей расчетов беспилотных систем, за июль они ликвидировали более 20 таких объектов в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир подразделения БПС с позывным Сват.

По его словам, расчеты БПЛА типа "Молния-2" и FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки "Север" за июль обнаружили и уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА противника в Харьковской области

"Уничтожение таких целей — это первоочередная задача для наших расчетов ударных и для разведки. Стоит задача по их поиску и обнаружению. Это работа по предупреждению действий противника в буферной зоне Харьковской области. Так мы делаем безопасным и эффективным продвижение наших штурмовых групп, освобождающих населенные пункты", - рассказал собеседник.