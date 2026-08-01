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Дроноводы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.08.2026
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Дроноводы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Дрон "Куб" ВС РФ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ударный беспилотник «Куб» группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении.
  • В результате удара связь с вражескими БПЛА прервана, и противник «ослеп», то есть не сможет управлять своими дронами на этом участке.
КУРСК, 1 авг - РИА Новости. Ударный беспилотник "Куб" группировки войск "Север" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Байкал.
"Разведка вскрыла пункт управления БПЛА противника по характерным признакам... Мы получили координаты, оперативно подняли ударный БПЛА "КУБ" и навели его на цель", - сообщил агентству командир расчёта самоходного артиллерийского полка (САП) 44-го армейского корпуса "Севера" с позывным Байкал.
По словам военнослужащего, оттуда враг координировал свои дроны и корректировал огонь по позициям РФ.
"БПЛА точно вошёл в здание, где располагалась аппаратура, и поразил объект прямым попаданием. В результате пункт управления полностью разрушен, связь с вражескими БПЛА прервана. Теперь противник на этом участке ослеп и не сможет управлять своими дронами", - сообщил он.
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