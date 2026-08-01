Дроноводы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

"Разведка вскрыла пункт управления БПЛА противника по характерным признакам... Мы получили координаты, оперативно подняли ударный БПЛА "КУБ" и навели его на цель", - сообщил агентству командир расчёта самоходного артиллерийского полка (САП) 44-го армейского корпуса "Севера" с позывным Байкал.

По словам военнослужащего, оттуда враг координировал свои дроны и корректировал огонь по позициям РФ.

"БПЛА точно вошёл в здание, где располагалась аппаратура, и поразил объект прямым попаданием. В результате пункт управления полностью разрушен, связь с вражескими БПЛА прервана. Теперь противник на этом участке ослеп и не сможет управлять своими дронами", - сообщил он.