Рейтинг@Mail.ru
ВС России не дали ВСУ прорваться в окруженное село в Харьковской области - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 01.08.2026 (обновлено: 08:40 01.08.2026)
ВС России не дали ВСУ прорваться в окруженное село в Харьковской области

ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорваться в окруженное село в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Харьковской области.
  • Противник хотел проникнуть в окруженный поселок Белый Колодезь, но бойцы своевременно обнаружили перемещение боевиков и отразили атаку.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
«
"Живая сила противника уничтожена нашими операторами FPV-дронов и артиллеристами", — рассказал собеседник агентства.
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Четыре экс-заключенных из состава ВСУ попали в плен под Харьковом
31 июля, 06:33
Противник попытался проникнуть в окруженный российской армией поселок Белый Колодезь, но бойцы своевременно обнаружили перемещение боевиков и отразили атаку, добавил он.
На этом и Сумском направлениях действует группировка "Север". За минувшую неделю армия ликвидировала 1495 военнослужащих ВСУ, 16 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала