ВС России не дали ВСУ прорваться в окруженное село в Харьковской области

Противник попытался проникнуть в окруженный российской армией поселок Белый Колодезь, но бойцы своевременно обнаружили перемещение боевиков и отразили атаку, добавил он.

На этом и Сумском направлениях действует группировка "Север". За минувшую неделю армия ликвидировала 1495 военнослужащих ВСУ, 16 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.