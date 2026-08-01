ВС России не дали ВСУ прорваться в окруженное село в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Харьковской области.
- Противник хотел проникнуть в окруженный поселок Белый Колодезь, но бойцы своевременно обнаружили перемещение боевиков и отразили атаку.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
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"Живая сила противника уничтожена нашими операторами FPV-дронов и артиллеристами", — рассказал собеседник агентства.
Противник попытался проникнуть в окруженный российской армией поселок Белый Колодезь, но бойцы своевременно обнаружили перемещение боевиков и отразили атаку, добавил он.
На этом и Сумском направлениях действует группировка "Север". За минувшую неделю армия ликвидировала 1495 военнослужащих ВСУ, 16 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
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