Расчеты БПЛА "Севера" за ночь уничтожили два танка ВСУ

КУРСК, 1 авг - РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА уничтожили два танка ВСУ, вражеский миномет, опорный пункт и пункт временной дислокации противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".