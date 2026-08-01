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Расчеты БПЛА "Севера" за ночь уничтожили два танка ВСУ - РИА Новости, 01.08.2026
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06:01 01.08.2026
Расчеты БПЛА "Севера" за ночь уничтожили два танка ВСУ

РИА Новости: расчеты БПЛА "Севера" за ночь уничтожили два танка ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские расчеты ударных БПЛА уничтожили два танка ВСУ, 120-мм миномет, опорный пункт и пункт временной дислокации противника в Харьковской и Сумской областях.
  • Также были уничтожены два пункта управления БПЛА и огневая группа ВСУ.
КУРСК, 1 авг - РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА уничтожили два танка ВСУ, вражеский миномет, опорный пункт и пункт временной дислокации противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь... в результате боевой работы расчетов FPV- дронов были уничтожены: два танка, 120-мм миномет, опорный пункт ВСУ", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что также уничтожены пункт временной дислокации, два пункта управления БПЛА и огневая группа ВСУ.
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