Расчеты БПЛА "Севера" за ночь уничтожили два танка ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские расчеты ударных БПЛА уничтожили два танка ВСУ, 120-мм миномет, опорный пункт и пункт временной дислокации противника в Харьковской и Сумской областях.
- Также были уничтожены два пункта управления БПЛА и огневая группа ВСУ.
КУРСК, 1 авг - РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА уничтожили два танка ВСУ, вражеский миномет, опорный пункт и пункт временной дислокации противника в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь... в результате боевой работы расчетов FPV- дронов были уничтожены: два танка, 120-мм миномет, опорный пункт ВСУ", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что также уничтожены пункт временной дислокации, два пункта управления БПЛА и огневая группа ВСУ.
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