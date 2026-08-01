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Боец описал путь грузов до передовой краснолиманского направления - РИА Новости, 01.08.2026
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Боец описал путь грузов до передовой краснолиманского направления

Грузы до передовой краснолиманского направления переносят пешком

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тяжелые грузовики используются только на безопасной части краснолиманского направления, а ближе к передовой грузы перегружают на менее заметный транспорт или переносят пешком.
  • Подразделения обеспечения подвозят на передовую все необходимое — от продуктов питания и воды до топлива и боеприпасов.
  • Боец ВС РФ подчеркнул важность тыловой службы для выполнения задач подразделениями на передовой.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Тяжелые грузовики используются только на безопасной части краснолиманского направления, а по мере приближения к передовой грузы с продуктами и боекомплектами перегружают на менее заметный транспорт или переносят пешком, рассказал техник подразделения обеспечения и подвоза материальных средств 71-го отдельного полка беспилотных систем группировки войск "Запад" с позывным Воган.
Первого августа отмечается День тыла Вооруженных сил РФ.
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Воган объяснил, что крупные автомобили могут использоваться лишь до определенного участка краснолиманского направления, поскольку ближе к передовой передвижение на них становится слишком опасным даже при наличии сопровождения.
"Подход "Уралов", ну где-то километров до 40 максимум, дальше это небезопасно даже с сопровождением. То есть никто не может гарантировать безопасность. Дальше переходим на менее габаритный транспорт - "Уланы", "Буханки" и так далее", - сказал техник ВС РФ на видео Минобороны.
На следующем этапе грузы доставляют на еще более компактном транспорте или переносят вручную. "Ну и непосредственно где-то 20-ти километровая зона либо пешим порядком, либо же на квадроциклах производится доставка", - сказал Воган.
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Он отметил, что подразделения обеспечения подвозят на передовую все необходимое - от продуктов питания и воды до топлива и боеприпасов. По его словам, военные используют как дороги общего пользования, так и грунтовые пути, при этом большегрузные автомобили не отправляются в рейсы без сопровождения.
"Вся дорога проходит, грубо говоря, в напряженности. Постоянное наблюдение за небом, чтобы враг не мог повредить", - поделился боец ВС РФ.
Он подчеркнул, что от своевременной доставки грузов зависит выполнение задач подразделениями на передовой.
"Ну без тыла-то победы не видать. Если не будет ни БК, ни продуктов - чем воевать, чем отстреливаться, что есть, чем питаться, как налаживать быт? Без тыловой службы это невозможно", - сказал Воган.
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 3 июля заявил о том, что в ДНР завершается освобождение Красного Лимана - важного административного центра и крупного логистического узла. На следующий день Минобороны в сводке сообщило, что российские военнослужащие ведут зачистку и разминирование в Красном Лимане.
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