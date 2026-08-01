Краткий пересказ от РИА ИИ Пленные ВСУ зачастую не умеют пользоваться оружием.

Среди пленных ВСУ много бывших заключенных.

В ходе контактных боев российские военные не раз убеждались в низком уровне подготовки противника.

БЕЛГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Пленные ВСУ зачастую не умеют пользоваться оружием, среди них много бывших заключенных, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным Омар.

По словам заместителя командира батальона 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север", в ходе многочисленных контактных боев российские военные не раз убеждались в низком уровне подготовки противника.

"Во время задержания военнопленных оказалось, что там очень много зэков. По рассказу одного из них, он второй день на войне. Человек, который даже не умеет ни с какой стороны подходить к оружию", — сообщил Омар.

Он также отметил, что украинские бойцы часто не умеют пользоваться оружием даже в условиях прямого столкновения.