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Пленные ВСУ не умеют пользоваться оружием - РИА Новости, 01.08.2026
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Пленные ВСУ не умеют пользоваться оружием

РИА Новости: пленные ВСУ не умеют пользоваться оружием

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленные ВСУ зачастую не умеют пользоваться оружием.
  • Среди пленных ВСУ много бывших заключенных.
  • В ходе контактных боев российские военные не раз убеждались в низком уровне подготовки противника.
БЕЛГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Пленные ВСУ зачастую не умеют пользоваться оружием, среди них много бывших заключенных, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным Омар.
По словам заместителя командира батальона 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север", в ходе многочисленных контактных боев российские военные не раз убеждались в низком уровне подготовки противника.
"Во время задержания военнопленных оказалось, что там очень много зэков. По рассказу одного из них, он второй день на войне. Человек, который даже не умеет ни с какой стороны подходить к оружию", — сообщил Омар.
Он также отметил, что украинские бойцы часто не умеют пользоваться оружием даже в условиях прямого столкновения.
"Очень много контактных боев, и в ходе боя тоже выясняется, что противник особо и не умеет пользоваться оружием", — резюмировал заместитель командира батальона.
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