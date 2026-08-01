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ПВО за июль сбила более 21 тысячи БПЛА ВСУ над территорией России - РИА Новости, 01.08.2026
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00:43 01.08.2026
ПВО за июль сбила более 21 тысячи БПЛА ВСУ над территорией России

РИА Новости: силы ПВО за июль сбили более 21 тысячи БПЛА ВСУ над территорией РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская ПВО за июль перехватила и уничтожила не менее 21 760 украинских БПЛА над территорией России.
  • Наибольшее количество беспилотников были сбиты 24 и 25 июля — 937 и 1060 единиц соответственно.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская ПВО за июль перехватила и уничтожила не менее 21 760 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников были сбиты 24 и 25 июля - 937 и 1060 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
Ранее РИА Новости подсчитало, что российская ПВО за первое полугодие сбили над российской территорией не менее 63 993 украинских БПЛА.
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