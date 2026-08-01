ВС России за июль освободили 32 населенных пункта в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За июль в зоне проведения специальной военной операции Вооруженные силы России освободили 32 населенных пункта.
- Среди освобожденных населенных пунктов 12 находятся в Харьковской области, 11 — в Донецкой Народной Республике, четыре — в Сумской области, три — в Днепропетровской области и два — в Запорожской области.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российскими военными за июль в зоне проведения специальной военной операции освобождены 32 населенных пункта, следует из данных Минобороны РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По подсчетам РИА Новости, с 1 по 31 июля под контроль Вооруженных сил России перешли 32 населенных пункта: 12 — в Харьковской области, 11 — в Донецкой Народной Республике, четыре — в Сумской области, три — в Днепропетровской области и два — в Запорожской области.
Ранее РИА Новости подсчитало, что ВС РФ за первое полугодие освободили в зоне специальной военной операции 128 населенных пунктов, больше всего - в Донецкой Народной Республике.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18