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ВС России за июль освободили 32 населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 01.08.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
00:25 01.08.2026
ВС России за июль освободили 32 населенных пункта в зоне СВО

РИА Новости: ВС России за июль освободили 32 населенных пункта в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За июль в зоне проведения специальной военной операции Вооруженные силы России освободили 32 населенных пункта.
  • Среди освобожденных населенных пунктов 12 находятся в Харьковской области, 11 — в Донецкой Народной Республике, четыре — в Сумской области, три — в Днепропетровской области и два — в Запорожской области.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российскими военными за июль в зоне проведения специальной военной операции освобождены 32 населенных пункта, следует из данных Минобороны РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По подсчетам РИА Новости, с 1 по 31 июля под контроль Вооруженных сил России перешли 32 населенных пункта: 12 — в Харьковской области, 11 — в Донецкой Народной Республике, четыре — в Сумской области, три — в Днепропетровской области и два — в Запорожской области.
Ранее РИА Новости подсчитало, что ВС РФ за первое полугодие освободили в зоне специальной военной операции 128 населенных пунктов, больше всего - в Донецкой Народной Республике.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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