ВС России за июль освободили 32 населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российскими военными за июль в зоне проведения специальной военной операции освобождены 32 населенных пункта, следует из данных Минобороны РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее РИА Новости подсчитало, что ВС РФ за первое полугодие освободили в зоне специальной военной операции 128 населенных пунктов, больше всего - в Донецкой Народной Республике.