Боец устранил обрыв связи с полком, уничтожив два БПЛА ВСУ

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рядовой взвода связи ВС РФ Илья Оноприйчук устранил обрыв связи с командным пунктом полка, отбившись в ходе восстановления от двух украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

"В ходе устранения обрыва линии связи Илья попал под минометный обстрел и подвергся атаке FPV-дронов противника. Несмотря на угрозу для жизни, действуя хладнокровно, смело и решительно, Илья уничтожил два FPV-дрона противника, выполнил поставленную боевую задачу, обеспечив тем самым непрерывную связь с командным пунктом полка", - говорится в сообщении.