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Боец устранил обрыв связи с полком, уничтожив два БПЛА ВСУ - РИА Новости, 01.08.2026
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Боец устранил обрыв связи с полком, уничтожив два БПЛА ВСУ

Рядовой ВС РФ устранил обрыв связи с полком, уничтожив при этом два БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рядовой взвода связи ВС РФ Илья Оноприйчук устранил обрыв связи с командным пунктом полка.
  • Оноприйчук уничтожил два FPV-дрона противника во время минометного обстрела и восстановил связь, обеспечив координацию действий подразделений ВС РФ.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рядовой взвода связи ВС РФ Илья Оноприйчук устранил обрыв связи с командным пунктом полка, отбившись в ходе восстановления от двух украинских дронов, сообщили в Минобороны России.
"В ходе устранения обрыва линии связи Илья попал под минометный обстрел и подвергся атаке FPV-дронов противника. Несмотря на угрозу для жизни, действуя хладнокровно, смело и решительно, Илья уничтожил два FPV-дрона противника, выполнил поставленную боевую задачу, обеспечив тем самым непрерывную связь с командным пунктом полка", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что благодаря решительным действиям Оноприйчука связь была восстановлена, что позволило оперативно координировать действия подразделений ВС РФ.
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