СК уточняет число погибших и пострадавших при взрыве в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Кудринской площади в центре Москвы произошел инцидент.
- Точное количество погибших и пострадавших уточняется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Точное количество погибших и пострадавших на месте инцидента на Кудринской площади в центре Москвы уточняется, устанавливаются все обстоятельства, сообщили РИА Новости в столичном СК.
"Точное количество погибших и пострадавших уточняется. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.