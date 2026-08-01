Глава МВД Франции исключил выход Испании из Шенгена из-за кризиса в Сеуте

Граница между Испанией и Марокко в Сеуте

Граница между Испанией и Марокко в Сеуте

© REUTERS / Jon Nazca Граница между Испанией и Марокко в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр внутренних дел Франции Нуньес исключил выход Испании из Шенгенской зоны из-за миграционного кризиса в Сеуте.

Власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в Сеуту.

ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Франции исключил в субботу выход Испании из Шенгенских соглашений по причине миграционного кризиса в Сеуте.

« "Испания не должна выходить из Шенгенской зоны, об этом абсолютно не идет речи", - сказал Нуньес в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что сотрудничество Парижа Мадрида находится на очень хорошем уровне.

В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в город-анклав Сеуту.