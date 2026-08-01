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Глава МВД Франции исключил выход Испании из Шенгена из-за кризиса в Сеуте - РИА Новости, 01.08.2026
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14:52 01.08.2026

Глава МВД Франции исключил выход Испании из Шенгена из-за кризиса в Сеуте

© REUTERS / Jon NazcaГраница между Испанией и Марокко в Сеуте
Граница между Испанией и Марокко в Сеуте - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Граница между Испанией и Марокко в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр внутренних дел Франции Нуньес исключил выход Испании из Шенгенской зоны из-за миграционного кризиса в Сеуте.
  • Власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в Сеуту.
ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Франции исключил в субботу выход Испании из Шенгенских соглашений по причине миграционного кризиса в Сеуте.
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"Испания не должна выходить из Шенгенской зоны, об этом абсолютно не идет речи", - сказал Нуньес в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что сотрудничество Парижа и Мадрида находится на очень хорошем уровне.
В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в город-анклав Сеуту.
В последние дни анклав столкнулся с массовым наплывом мигрантов. По данным испанских властей, десятки тысяч человек незаконно пересекли границу и оказались в Сеуте.
Испанские военнослужащие сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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Вчера, 11:12
 
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