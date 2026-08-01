Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор "ИКС Холдинга" и руководитель аэрокосмической компании "Бюро 1440" Алексей Шелобков внесен в базу данных сайта "Миротворец".
- Поводом для внесения стал вывод компанией "Бюро 1440" на орбиту спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет", которые, как сообщается на сайте, обеспечивают России связь над Украиной.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Генеральный директор "ИКС Холдинга" и руководитель аэрокосмической компании "Бюро 1440" Алексей Шелобков внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
Персональные данные Шелобкова внесены в базу сайта в субботу. Поводом для внесения Шелобкова на сайт стал вывод компанией "Бюро 1440" на орбиту спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет" в конце марта 2026 года, которые, как сообщается на сайте, уже обеспечивают России несколько часов связи над Украиной. "Миротворец" обвиняет Шелобкова в поддержке России.
"Бюро 1440" - российская аэрокосмическая компания (входит в ИКС Холдинг), разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
"Миротворец" внес в свою базу еще 11 российских актеров
28 июля, 22:35