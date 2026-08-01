Военные взяли под охрану ключевые объекты в испанской Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сеуте развернуты военнослужащие, сотрудники полиции и гражданской гвардии на фоне миграционного кризиса.

Силовики проводят выборочные проверки, патрулируют общественные пространства и охраняют объекты инфраструктуры.

СЕУТА, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащие, сотрудники полиции и гражданской гвардии развернуты в ключевых районах испанского автономного города Сеута на севере Африки на фоне продолжающегося миграционного кризиса, передает корреспондент РИА Новости.

Военная техника и патрули находятся на центральных площадях города, возле автозаправочных станций и в районе главного порта. Усиленные наряды также дежурят на основных улицах и транспортных узлах автономного города.

Военнослужащие и полицейские проводят выборочные проверки: подходят к людям, которые вызывают у них подозрения, устанавливают их личности и просят предъявить документы. Силовики патрулируют общественные пространства и охраняют объекты инфраструктуры, возле которых возможно скопление людей.

Обстановка в Сеуте остается напряженной после массового проникновения мигрантов из Марокко . Власти Испании ранее направили в автономный город дополнительные подразделения силовых структур и вооруженных сил.