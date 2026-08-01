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Военные взяли под охрану ключевые объекты в испанской Сеуте - РИА Новости, 01.08.2026
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16:06 01.08.2026 (обновлено: 16:46 01.08.2026)
Военные взяли под охрану ключевые объекты в испанской Сеуте

Военные развернуты в ключевых районах испанской Сеуты

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сеуте развернуты военнослужащие, сотрудники полиции и гражданской гвардии на фоне миграционного кризиса.
  • Силовики проводят выборочные проверки, патрулируют общественные пространства и охраняют объекты инфраструктуры.
СЕУТА, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащие, сотрудники полиции и гражданской гвардии развернуты в ключевых районах испанского автономного города Сеута на севере Африки на фоне продолжающегося миграционного кризиса, передает корреспондент РИА Новости.
Военная техника и патрули находятся на центральных площадях города, возле автозаправочных станций и в районе главного порта. Усиленные наряды также дежурят на основных улицах и транспортных узлах автономного города.
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Военнослужащие и полицейские проводят выборочные проверки: подходят к людям, которые вызывают у них подозрения, устанавливают их личности и просят предъявить документы. Силовики патрулируют общественные пространства и охраняют объекты инфраструктуры, возле которых возможно скопление людей.
Обстановка в Сеуте остается напряженной после массового проникновения мигрантов из Марокко. Власти Испании ранее направили в автономный город дополнительные подразделения силовых структур и вооруженных сил.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в автономный город из Марокко. На фоне кризиса в Сеуте произошли беспорядки.
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