Военные взяли под охрану ключевые объекты в испанской Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сеуте развернуты военнослужащие, сотрудники полиции и гражданской гвардии на фоне миграционного кризиса.
- Силовики проводят выборочные проверки, патрулируют общественные пространства и охраняют объекты инфраструктуры.
СЕУТА, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащие, сотрудники полиции и гражданской гвардии развернуты в ключевых районах испанского автономного города Сеута на севере Африки на фоне продолжающегося миграционного кризиса, передает корреспондент РИА Новости.
Военная техника и патрули находятся на центральных площадях города, возле автозаправочных станций и в районе главного порта. Усиленные наряды также дежурят на основных улицах и транспортных узлах автономного города.
Военнослужащие и полицейские проводят выборочные проверки: подходят к людям, которые вызывают у них подозрения, устанавливают их личности и просят предъявить документы. Силовики патрулируют общественные пространства и охраняют объекты инфраструктуры, возле которых возможно скопление людей.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в автономный город из Марокко. На фоне кризиса в Сеуте произошли беспорядки.