Военнослужащий на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Военнослужащий на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

© REUTERS / Jon Nazca Военнослужащий на границе между Марокко и Испанией в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ В испанском городе Сеута по-прежнему находятся тысячи незаконно прибывших мигрантов, которые не намерены покидать его добровольно, заявил лидер Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо.

Он призвал центральное правительство усилить меры безопасности и обороны, а также обеспечить возвращение мигрантов в страны происхождения.

Политик выступил за увеличение численности правоохранительных органов и вооруженных сил в Сеуте, укрепление пограничного периметра и реформирование законодательства об иностранцах.

СЕУТА, 1 авг - РИА Новости. Тысячи незаконно прибывших мигрантов по-прежнему находятся в испанском автономном городе Сеута и не намерены добровольно его покидать, заявил лидер главной оппозиционной правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо.

Фейхоо выступил на площади Африки в центре Сеуты, передает корреспондент РИА Новости.

"На улицах Сеуты по-прежнему находятся тысячи, повторяю, тысячи граждан Марокко . Любой житель города задается вопросом: те, кто уехал, сделали это добровольно? Те, кто не уехал, не хотят уезжать. Поэтому проблема сохраняется", - сказал Фейхоо.

По его словам, Сеута еще не вернулась к нормальной жизни после массового проникновения мигрантов. Политик призвал центральное правительство усилить меры безопасности и обороны, а также обеспечить возвращение незаконно прибывших в страны происхождения.

Фейхоо также выступил за увеличение численности гражданской гвардии, национальной полиции и вооруженных сил в городе, укрепление пограничного периметра Сеуты и Мелильи и реформирование испанского законодательства об иностранцах.