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Тысячи мигрантов остаются в Сеуте, заявил глава испанской оппозиции - РИА Новости, 01.08.2026
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15:41 01.08.2026
Тысячи мигрантов остаются в Сеуте, заявил глава испанской оппозиции

Фейхоо: тысячи незаконно прибывших мигрантов по-прежнему находятся в Сеуте

© REUTERS / Jon NazcaВоеннослужащий на границе между Марокко и Испанией в Сеуте
Военнослужащий на границе между Марокко и Испанией в Сеуте - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Военнослужащий на границе между Марокко и Испанией в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В испанском городе Сеута по-прежнему находятся тысячи незаконно прибывших мигрантов, которые не намерены покидать его добровольно, заявил лидер Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо.
  • Он призвал центральное правительство усилить меры безопасности и обороны, а также обеспечить возвращение мигрантов в страны происхождения.
  • Политик выступил за увеличение численности правоохранительных органов и вооруженных сил в Сеуте, укрепление пограничного периметра и реформирование законодательства об иностранцах.
СЕУТА, 1 авг - РИА Новости. Тысячи незаконно прибывших мигрантов по-прежнему находятся в испанском автономном городе Сеута и не намерены добровольно его покидать, заявил лидер главной оппозиционной правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо.
Фейхоо выступил на площади Африки в центре Сеуты, передает корреспондент РИА Новости.
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"На улицах Сеуты по-прежнему находятся тысячи, повторяю, тысячи граждан Марокко. Любой житель города задается вопросом: те, кто уехал, сделали это добровольно? Те, кто не уехал, не хотят уезжать. Поэтому проблема сохраняется", - сказал Фейхоо.
По его словам, Сеута еще не вернулась к нормальной жизни после массового проникновения мигрантов. Политик призвал центральное правительство усилить меры безопасности и обороны, а также обеспечить возвращение незаконно прибывших в страны происхождения.
Фейхоо также выступил за увеличение численности гражданской гвардии, национальной полиции и вооруженных сил в городе, укрепление пограничного периметра Сеуты и Мелильи и реформирование испанского законодательства об иностранцах.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Телеканал RTVE со ссылкой на МВД Испании сообщил, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко.
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