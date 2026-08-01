Глава испанской оппозиции утверждает, что власти заранее знали о мигрантах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер главной оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что испанская оппозиция считает: правительство страны могло заранее знать о массовом прорыве мигрантов в Сеуту.
- Он утверждает, что существуют публикации и другие сведения, свидетельствующие об осведомленности центрального правительства о готовившемся массовом проникновении мигрантов.
- Фейхоо сообщил, что глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас за несколько дней до массового прорыва просил направить дополнительные силы, но предупреждения были проигнорированы.
СЕУТА, 1 авг - РИА Новости. Испанская оппозиция считает, что правительство страны могло заранее располагать сведениями о готовившемся массовом прорыве мигрантов в автономный города Сеута, однако не приняло необходимых мер, заявил в субботу лидер главной оппозиционной Народной партии (НП) Альберто Нуньес Фейхоо.
"Вчера председатель правительства заявил, что произошедшее застало его врасплох. Я ему не верю. Я не верю, что отказали все информационные службы нашей страны, все силы и органы государственной безопасности, и что мы не смогли предвидеть, что сюда направляются 60 тысяч человек", - сказал Фейхоо, выступая в центре Сеуты.
По его словам, невозможно было не заметить приближение к автономному городу столь большого числа людей в течение нескольких дней. Фейхоо также утверждает, что существуют публикации и другие сведения, свидетельствующие об осведомленности центрального правительства о готовившемся массовом проникновении мигрантов. Он потребовал от властей объяснить, какой информацией они располагали и почему не усилили охрану границы.
Лидер НП также сообщил, что глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас за несколько дней до массового прорыва просил направить дополнительные силы. По словам Фейхоо, к тому моменту в город уже незаконно проникли более 1,5 тысячи человек, однако предупреждения были проигнорированы.