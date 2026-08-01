Мигранты собираются на пляже Плайя-дель-Трамполин в ожидании входа в центр краткосрочного пребывания для мигрантов в Сеуте

Мигранты собираются на пляже Плайя-дель-Трамполин в ожидании входа в центр краткосрочного пребывания для мигрантов в Сеуте

© REUTERS / Jon Nazca Мигранты собираются на пляже Плайя-дель-Трамполин в ожидании входа в центр краткосрочного пребывания для мигрантов в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер главной оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что испанская оппозиция считает: правительство страны могло заранее знать о массовом прорыве мигрантов в Сеуту.

Он утверждает, что существуют публикации и другие сведения, свидетельствующие об осведомленности центрального правительства о готовившемся массовом проникновении мигрантов.

Фейхоо сообщил, что глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас за несколько дней до массового прорыва просил направить дополнительные силы, но предупреждения были проигнорированы.

СЕУТА, 1 авг - РИА Новости. Испанская оппозиция считает, что правительство страны могло заранее располагать сведениями о готовившемся массовом прорыве мигрантов в автономный города Сеута, однако не приняло необходимых мер, заявил в субботу лидер главной оппозиционной Народной партии (НП) Альберто Нуньес Фейхоо.

"Вчера председатель правительства заявил, что произошедшее застало его врасплох. Я ему не верю. Я не верю, что отказали все информационные службы нашей страны, все силы и органы государственной безопасности, и что мы не смогли предвидеть, что сюда направляются 60 тысяч человек", - сказал Фейхоо, выступая в центре Сеуты

По его словам, невозможно было не заметить приближение к автономному городу столь большого числа людей в течение нескольких дней. Фейхоо также утверждает, что существуют публикации и другие сведения, свидетельствующие об осведомленности центрального правительства о готовившемся массовом проникновении мигрантов. Он потребовал от властей объяснить, какой информацией они располагали и почему не усилили охрану границы.