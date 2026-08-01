СМИ: ни один мигрант, проникший в Сеуту из Марокко, не достиг Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мигранты, проникшие в испанский анклав Сеуту из Марокко, не смогли покинуть город и не достигли Испании.
- Целостность Шенгенской зоны гарантирована благодаря двойному фильтру проверки документов.
- Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, более 48,3 тысячи из них уже вернулись в Марокко.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ни один из мигрантов, проникших в испанский анклав Сеуту из Марокко, не достиг Испании, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в испанском правительстве.
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"Никто из тех, кто незаконно пересек границу Сеуты, не покидал город и не мог этого сделать", - сообщил источник, его цитирует Europa Press.
Он заявил, что целостность Шенгенской зоны гарантирована, так как при въезде применяют двойной фильтр - первый раз документы проверяют на границе с Марокко, а второй - уже на материковой части страны.
"(Источники - ред.) также отмечают, что нелегальный въезд в Сеуту "не дает права оставаться в Испании, ни въезжать на материковую часть Испании, ни свободно передвигаться по Европе", - пишет Europa Press.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Телеканал RTVE со ссылкой на МВД Испании сообщил, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко.