Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ни один мигрант, проникший в Сеуту из Марокко, не достиг Испании - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 01.08.2026 (обновлено: 12:54 01.08.2026)
СМИ: ни один мигрант, проникший в Сеуту из Марокко, не достиг Испании

Europa Press: никто из мигрантов, проникших в Сеуту, не достиг Испании

© REUTERS / Jon NazcaИспанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мигранты, проникшие в испанский анклав Сеуту из Марокко, не смогли покинуть город и не достигли Испании.
  • Целостность Шенгенской зоны гарантирована благодаря двойному фильтру проверки документов.
  • Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, более 48,3 тысячи из них уже вернулись в Марокко.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ни один из мигрантов, проникших в испанский анклав Сеуту из Марокко, не достиг Испании, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в испанском правительстве.
«

"Никто из тех, кто незаконно пересек границу Сеуты, не покидал город и не мог этого сделать", - сообщил источник, его цитирует Europa Press.

Он заявил, что целостность Шенгенской зоны гарантирована, так как при въезде применяют двойной фильтр - первый раз документы проверяют на границе с Марокко, а второй - уже на материковой части страны.
"(Источники - ред.) также отмечают, что нелегальный въезд в Сеуту "не дает права оставаться в Испании, ни въезжать на материковую часть Испании, ни свободно передвигаться по Европе", - пишет Europa Press.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Телеканал RTVE со ссылкой на МВД Испании сообщил, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко.
Испанские военнослужащие сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Марокко могло содействовать наплыву мигрантов в Испанию, пишет Telegraph
Вчера, 11:12
 
В миреСеутаМароккоИспанияНаплыв мигрантов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала