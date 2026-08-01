В Сеуте начали установку новых заграждений в море из-за наплыва мигрантов

Как уточняет Europa Press, барьер состоит из надувного заграждения длиной 500 метров, высотой от 30 до 70 сантиметров с подводной частью глубиной до одного метра, а также из линии закрепленных на дне буев. Между элементами заграждения предусмотрен проход, который позволит катерам Гражданской гвардии обеспечивать охрану границы.

В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Телеканал RTVE со ссылкой на МВД Испании сообщил, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко.