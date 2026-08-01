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В Сеуте начали установку новых заграждений в море из-за наплыва мигрантов - РИА Новости, 01.08.2026
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10:57 01.08.2026 (обновлено: 10:58 01.08.2026)
В Сеуте начали установку новых заграждений в море из-за наплыва мигрантов

Europa Press: в Сеуте поставили новые заграждения в море из-за наплыва мигрантов

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанские власти начали установку новых заграждений у пирса в Сеуте на фоне наплыва мигрантов.
  • Заграждения состоят из надувного барьера длиной 500 метров и линии закрепленных на дне буев с предусмотренным проходом для катеров Гражданской гвардии.
  • Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Испанские власти начали установку новых заграждений у пирса в Сеуте на фоне наплыва мигрантов, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на правительство Испании.
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"В 7:50 утра (8:50 мск - ред.) началась установка сдерживающих барьеров на пирсе Тарахаль в Сеуте", - говорится в сообщении агентства.
Как уточняет Europa Press, барьер состоит из надувного заграждения длиной 500 метров, высотой от 30 до 70 сантиметров с подводной частью глубиной до одного метра, а также из линии закрепленных на дне буев. Между элементами заграждения предусмотрен проход, который позволит катерам Гражданской гвардии обеспечивать охрану границы.
"Правительство отмечает, что ночь в Сеуте прошла "нормально", и добавляет, что въезд (мигрантов - ред.) полностью прекратился, а выезды в Марокко продолжались "без каких-либо заметных инцидентов", - пишет агентство.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Телеканал RTVE со ссылкой на МВД Испании сообщил, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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