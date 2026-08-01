СМИ: число мигрантов, погибших в попытках проникнуть в Сеуту, достигло 61

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Количество мигрантов, погибших при попытках проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, достигло 61, это рекордные значения, сообщает радиостанция Cadena SER.
"Число погибших, на данный момент составляющее 61 человек, также является рекордным, поскольку подобная цифра никогда ранее не достигалась за столь короткое время", - передает радиостанция.
Как сообщает Cadena SER, правоохранители продолжают находить тела на пляже Тарахаль рядом с границей, так что число погибших еще увеличится.