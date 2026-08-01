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СМИ: число мигрантов, погибших в попытках проникнуть в Сеуту, достигло 61 - РИА Новости, 01.08.2026
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07:01 01.08.2026
СМИ: число мигрантов, погибших в попытках проникнуть в Сеуту, достигло 61

Cadena SER: число мигрантов, погибших в попытках проникнуть в Сеуту, достигло 61

© REUTERS / Jon NazcaМигрант в испанской Сеуте
Мигрант в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Мигрант в испанской Сеуте. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Количество мигрантов, погибших при попытках проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, достигло 61, это рекордные значения, сообщает радиостанция Cadena SER.
"Число погибших, на данный момент составляющее 61 человек, также является рекордным, поскольку подобная цифра никогда ранее не достигалась за столь короткое время", - передает радиостанция.
Как сообщает Cadena SER, правоохранители продолжают находить тела на пляже Тарахаль рядом с границей, так что число погибших еще увеличится.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Телеканал RTVE со ссылкой на МВД Испании сообщил, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко.
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