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Миграционный кризис в Сеуте перерос в столкновения местных с нелегалами - РИА Новости, 01.08.2026
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00:38 01.08.2026
Миграционный кризис в Сеуте перерос в столкновения местных с нелегалами

В Сеуте начались уличные столкновения местных с нелегалами из Марокко

© REUTERS / Jon NazcaМигранты из Марокко в испанской Сеуте
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В испанском городе Сеута произошли уличные столкновения между местными жителями и мигрантами, незаконно прибывшими из Марокко.
  • В мессенджере WhatsApp появилась группа «Viva España», где предлагались агрессивные действия против мигрантов.
  • Национальная и местная полиция усилила присутствие в разных районах Сеуты для предотвращения краж и беспорядков.
МАДРИД, 1 авг - РИА Новости. Миграционный кризис в испанском автономном городе Сеута перерос в уличные столкновения между местными жителями и незаконно прибывшими из Марокко мигрантами, следует из сообщений испанских СМИ и распространившихся в социальных сетях видеозаписей.
Испанский блогер Давид Сантос опубликовал в социальной сети X видеозапись уличной погони. По его утверждению, проживающие в районе Эль-Принсипе выходцы из Марокко пытаются вытеснить оттуда своих соотечественников, незаконно проникших в Сеуту.
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Местное издание Ceuta Actualidad сообщило о создании группы в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) под названием "Viva España", в которую вступили более 800 человек. По данным издания, отдельные участники чата предлагали организовываться и "выходить избивать мигрантов палками".
Председатель партии Андалусия Дрис Мохамед сообщил радиостанции Cadena SER, что группы молодых жителей Сеуты избивают людей, проникших в город. Политик осудил эти действия, одновременно отметив, что понимает недовольство местного населения.
По данным радиостанции, ряд магазинов в городе временно прекратил работу из соображений безопасности. Национальная и местная полиция развернули сотрудников в разных районах Сеуты для предотвращения краж и беспорядков, при этом жители города сообщают о страхе и растущей напряженности.
Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета Pais позже сообщила, что число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в Сеуту из Марокко, достигло 57.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреСеутаМароккоАндалусияWhatsApp Inc.Наплыв мигрантов в Испании
 
 
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