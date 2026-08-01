Миграционный кризис в Сеуте перерос в столкновения местных с нелегалами

Краткий пересказ от РИА ИИ В испанском городе Сеута произошли уличные столкновения между местными жителями и мигрантами, незаконно прибывшими из Марокко.

В мессенджере WhatsApp появилась группа «Viva España», где предлагались агрессивные действия против мигрантов.

Национальная и местная полиция усилила присутствие в разных районах Сеуты для предотвращения краж и беспорядков.

МАДРИД, 1 авг - РИА Новости. Миграционный кризис в испанском автономном городе Сеута перерос в уличные столкновения между местными жителями и незаконно прибывшими из Марокко мигрантами, следует из сообщений испанских СМИ и распространившихся в социальных сетях видеозаписей.

Испанский блогер Давид Сантос опубликовал в социальной сети X видеозапись уличной погони. По его утверждению, проживающие в районе Эль-Принсипе выходцы из Марокко пытаются вытеснить оттуда своих соотечественников, незаконно проникших в Сеуту

Местное издание Ceuta Actualidad сообщило о создании группы в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) под названием "Viva España", в которую вступили более 800 человек. По данным издания, отдельные участники чата предлагали организовываться и "выходить избивать мигрантов палками".

Председатель партии Андалусия Дрис Мохамед сообщил радиостанции Cadena SER, что группы молодых жителей Сеуты избивают людей, проникших в город. Политик осудил эти действия, одновременно отметив, что понимает недовольство местного населения.

По данным радиостанции, ряд магазинов в городе временно прекратил работу из соображений безопасности. Национальная и местная полиция развернули сотрудников в разных районах Сеуты для предотвращения краж и беспорядков, при этом жители города сообщают о страхе и растущей напряженности.

Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета Pais позже сообщила, что число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в Сеуту из Марокко, достигло 57.