В МВД предупредили о рисках использования бесплатных сетей Wi-Fi

Краткий пересказ от РИА ИИ Злоумышленники могут использовать бесплатные сети Wi-Fi в общественных местах для хищения персональных данных и получения доступа к аккаунтам.

Преступники могут создавать фальшивые сети с названиями официальных сетей заведений, чтобы анализировать передаваемые данные пользователей.

Использование специальных порталов авторизации в публичных сетях может привести к хищению персональных данных, которые затем могут быть использованы для несанкционированного доступа к учетным записям или совершения мошеннических действий.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Злоумышленники могут использовать бесплатные сети Wi-Fi в общественных местах для хищения персональных данных и получения доступа к аккаунтам, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России, отвечая на соответствующий запрос агентства.

"Бесплатные сети Wi-Fi в кафе, торговых центрах, аэропортах, гостиницах и других общественных местах представляют повышенный интерес для злоумышленников, поскольку позволяют перехватывать передаваемые данные, получать доступ к учетным записям, распространять вредоносное программное обеспечение и похищать персональную информацию", - сказали в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что преступники могут создавать фальшивые сети с названиями официальных сетей заведений, например, "Free Wi-Fi" или "Airport WiFi". Пользователь, не проверив подлинность сети, подключается к ней, после чего интернет-трафик проходит через оборудование злоумышленников, что позволяет им анализировать передаваемые данные.

Кроме того, как отметили в МВД, дополнительную опасность может представлять использование специальных порталов авторизации в публичных сетях - при подключении пользователю показывается страница, внешне не отличимая от официальной, с предложением ввести номер телефона, данные электронной почты или реквизиты банковской карты якобы для подтверждения личности или оплаты доступа.