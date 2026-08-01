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В МВД предупредили о рисках использования бесплатных сетей Wi-Fi - РИА Новости, 01.08.2026
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07:21 01.08.2026
В МВД предупредили о рисках использования бесплатных сетей Wi-Fi

МВД: бесплатные сети Wi-Fi могут использовать для хищения персональных данных

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗначок WI-FI в вагоне электропоезда
Значок WI-FI в вагоне электропоезда - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Значок WI-FI в вагоне электропоезда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоумышленники могут использовать бесплатные сети Wi-Fi в общественных местах для хищения персональных данных и получения доступа к аккаунтам.
  • Преступники могут создавать фальшивые сети с названиями официальных сетей заведений, чтобы анализировать передаваемые данные пользователей.
  • Использование специальных порталов авторизации в публичных сетях может привести к хищению персональных данных, которые затем могут быть использованы для несанкционированного доступа к учетным записям или совершения мошеннических действий.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Злоумышленники могут использовать бесплатные сети Wi-Fi в общественных местах для хищения персональных данных и получения доступа к аккаунтам, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России, отвечая на соответствующий запрос агентства.
"Бесплатные сети Wi-Fi в кафе, торговых центрах, аэропортах, гостиницах и других общественных местах представляют повышенный интерес для злоумышленников, поскольку позволяют перехватывать передаваемые данные, получать доступ к учетным записям, распространять вредоносное программное обеспечение и похищать персональную информацию", - сказали в пресс-службе.
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Правоохранители добавили, что преступники могут создавать фальшивые сети с названиями официальных сетей заведений, например, "Free Wi-Fi" или "Airport WiFi". Пользователь, не проверив подлинность сети, подключается к ней, после чего интернет-трафик проходит через оборудование злоумышленников, что позволяет им анализировать передаваемые данные.
Кроме того, как отметили в МВД, дополнительную опасность может представлять использование специальных порталов авторизации в публичных сетях - при подключении пользователю показывается страница, внешне не отличимая от официальной, с предложением ввести номер телефона, данные электронной почты или реквизиты банковской карты якобы для подтверждения личности или оплаты доступа.
"Полученные сведения в последующем могут использоваться для несанкционированного доступа к учетным записям профилей мессенджеров либо совершения мошеннических действий", - добавили в пресс-службе.
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ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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