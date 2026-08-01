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Мать погибшей в Сербии россиянки рассказала о сборе средств на ее похороны - РИА Новости, 01.08.2026
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19:32 01.08.2026
Мать погибшей в Сербии россиянки рассказала о сборе средств на ее похороны

Треть нужной суммы собрали за сутки на похороны убитой в Сербии россиянки

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки собрана треть необходимой суммы на кремацию, транспортировку и захоронение на родине праха россиянки, убитой в Сербии.
  • Об этом сообщила мать погибшей.
  • Мать погибшей прилетела в Белград в пятницу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Треть необходимой суммы собрана за сутки на кремацию, транспортировку и захоронение на родине праха россиянки, тело которой было найдено расчлененным в Белграде, сообщила мать погибшей.
В пятницу пресс-служба сербского МВД сообщила, что гражданин Турции задержан по подозрению в убийстве россиянки в Сербии. Предполагается, что утром 26 июля он в арендованной квартире в пригородном районе Борча убил девушку, положил тело в чемодан и отвез в канал, где спрятал. Полиция задержала его в белградском аэропорту "Никола Тесла". Позднее подруга погибшей подтвердила, что девушка была жительницей Петербурга, и объявила о сборе средств на кремацию в Белграде, транспортировку праха в Россию и его захоронение.
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"На данный момент благодаря вашей поддержке удалось собрать около 2,5 тысячи евро из необходимых 7,5-8 тысяч евро... Спасибо за ваше неравнодушие, поддержку и участие в это тяжелое для нас время", – сказала мать погибшей, слова которой приводятся в Telegram-канале сбора средств на ритуальные услуги.
Как следует из сообщений подруги погибшей девушки, ее мать прилетела в Белград в пятницу.
Родственники жительницы Санкт-Петербурга ранее обратились в полицию с заявлением о ее пропаже в Сербии, сообщали ранее РИА Новости в региональном главке МВД РФ.
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