Мать погибшей в Сербии россиянки рассказала о сборе средств на ее похороны

Краткий пересказ от РИА ИИ За сутки собрана треть необходимой суммы на кремацию, транспортировку и захоронение на родине праха россиянки, убитой в Сербии.

Об этом сообщила мать погибшей.

Мать погибшей прилетела в Белград в пятницу.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Треть необходимой суммы собрана за сутки на кремацию, транспортировку и захоронение на родине праха россиянки, тело которой было найдено расчлененным в Белграде, сообщила мать погибшей.

В пятницу пресс-служба сербского МВД сообщила, что гражданин Турции задержан по подозрению в убийстве россиянки в Сербии . Предполагается, что утром 26 июля он в арендованной квартире в пригородном районе Борча убил девушку, положил тело в чемодан и отвез в канал, где спрятал. Полиция задержала его в белградском аэропорту "Никола Тесла". Позднее подруга погибшей подтвердила, что девушка была жительницей Петербурга, и объявила о сборе средств на кремацию в Белграде, транспортировку праха в Россию и его захоронение.

"На данный момент благодаря вашей поддержке удалось собрать около 2,5 тысячи евро из необходимых 7,5-8 тысяч евро... Спасибо за ваше неравнодушие, поддержку и участие в это тяжелое для нас время", – сказала мать погибшей, слова которой приводятся в Telegram-канале сбора средств на ритуальные услуги.

Как следует из сообщений подруги погибшей девушки, ее мать прилетела в Белград в пятницу.