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Савичева заявила, что берет паузу от социальных сетей - РИА Новости, 01.08.2026
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16:43 01.08.2026 (обновлено: 16:44 01.08.2026)
Савичева заявила, что берет паузу от социальных сетей

Певица Юлия Савичева взяла паузу от социальных сетей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Юлия Савичева
Певица Юлия Савичева - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певица Юлия Савичева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певица Юлия Савичева сообщила, что берет паузу от социальных сетей.
  • По словам артистки, она чувствует, что начинает сильно переживать из-за постоянных обсуждений и критики ее внешнего вида и творчества.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Певица Юлия Савичева сообщила, что на фоне постоянных обсуждений и критики ее внешнего вида и творчества она берет паузу от социальных сетей.
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"Я беру паузу от социальных сетей, поэтому в ближайшее время оставшийся контент будет публиковаться моей командой", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам артистки, она чувствует, что "начинает сходить с ума" на фоне происходящего вокруг нее. "От бесконечных обсуждений моего экстрим-вокала, внешнего вида вплоть до трусов и постоянных "верните старую Савичеву", - добавила она.
Творческая карьера Савичевой началась в 2003 году, когда она стала участницей шоу "Фабрика звезд". Продюсером второго сезона был Максим Фадеев. Победу одержала Полина Гагарина, второе и третье места разделили Елена Терлеева и Елена Темникова, Савичева вошла в пятерку финалистов. В 2004 году Савичева представила Россию на World Best в Каннах, где соревновались участники "Фабрики звезд" из 11 стран, певица заняла восьмое место. Кроме того, Савичева участвовала в международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в Турции с песней Believe Me, где заняла 11-е место.
Среди известных песен Савичевой - "Высоко", "Прости за любовь", "Если в сердце живет любовь", "Москва - Владивосток", "Отпусти", "Невеста", "Привет", "Никак". В музыкальной копилке певицы семь студийных альбомов и два мини-альбома.
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