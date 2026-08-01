Рубль вошел в число самых сильных валют к доллару в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ Рубль вошел в число самых укрепившихся к доллару валют в июле, его курс вырос на 2,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сильнее всех подорожало к доллару колумбийское песо — на 33,89%, а сильнее всего ослабла турецкая лира, потерявшая 14,54% своего курса.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рубль вошел в число самых укрепившихся к доллару валют в июле: его курс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос к американской валюте на 2,48%, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.

При этом сильнее всех подорожало к доллару колумбийское песо - на 33,89%.

Кроме него, в число самых укрепившихся к доллару валют вошли казахский тенге (на 14,44%), венгерский форинт (на 11,24%), израильский шекель (на 10,63%) и бразильский реал (на 10,16%).

Сильнее всего при этом ослабла к доллару турецкая лира, курс которой потерял 14,54%. Сопоставимой была динамика и у аргентинского песо, потерявшего 11,35% своей стоимости.