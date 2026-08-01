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Рубль вошел в число самых сильных валют к доллару в июле - РИА Новости, 01.08.2026
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04:42 01.08.2026
Рубль вошел в число самых сильных валют к доллару в июле

РИА Новости: рубль вошел в число самых сильных валют к доллару в июле

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и долларов США
Денежные купюры Банка России и долларов США - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Денежные купюры Банка России и долларов США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубль вошел в число самых укрепившихся к доллару валют в июле, его курс вырос на 2,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Сильнее всех подорожало к доллару колумбийское песо — на 33,89%, а сильнее всего ослабла турецкая лира, потерявшая 14,54% своего курса.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рубль вошел в число самых укрепившихся к доллару валют в июле: его курс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос к американской валюте на 2,48%, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
При этом сильнее всех подорожало к доллару колумбийское песо - на 33,89%.
Кроме него, в число самых укрепившихся к доллару валют вошли казахский тенге (на 14,44%), венгерский форинт (на 11,24%), израильский шекель (на 10,63%) и бразильский реал (на 10,16%).
Сильнее всего при этом ослабла к доллару турецкая лира, курс которой потерял 14,54%. Сопоставимой была динамика и у аргентинского песо, потерявшего 11,35% своей стоимости.
Также в число наиболее подешевевших к доллару валют вошли индонезийская (на 9,84%), шри-ланкийская (на 9,82%) и непальская (на 8,11%) рупии.
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