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Рубио неожиданно высказался о переговорах с Россией - РИА Новости, 01.08.2026
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12:26 01.08.2026 (обновлено: 19:00 01.08.2026)
Рубио неожиданно высказался о переговорах с Россией

Рубио заявил о планах США активизировать переговоры Москвы и Киева

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь Марко Рубио заявил о намерении США способствовать возобновлению переговоров Москвы и Киева.
  • При этом дипломат отметил, что достижению соглашения мешают жесткие противоречия между Россией и Украиной.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио заявил о намерении США поспособствовать возобновлению переговоров Москвы и Киева.

Он отметил, что американская сторона предпримет дипломатические усилия, чтобы выяснить возможность возвращения сторон за стол переговоров. При этом дипломат отметил, что достижению соглашения мешают жесткие противоречия между Россией и Украиной.
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"Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно четкие "красные линии", и, пока нам не удастся немного сблизить их, мы не достигнем желаемого результата", — добавил Рубио в интервью Fox News.

В прошлую субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад, и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.

Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав Киеву на необходимость вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
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