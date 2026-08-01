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В России с осени можно будет покупать билеты на транспорт по биометрии - РИА Новости, 01.08.2026
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19:08 01.08.2026 (обновлено: 20:06 01.08.2026)
В России с осени можно будет покупать билеты на транспорт по биометрии

В России с 1 сентября можно будет покупать билеты на транспорт по биометрии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСканер биометрических данных
Сканер биометрических данных - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября 2026 года появится возможность покупать билеты на транспорт в России с помощью Единой биометрической системы при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры.
  • Использование ЕБС — это дополнительный способ идентификации, который ускорит оформление и контроль билетов, но не станет обязательным для всех пассажиров.
  • Нововведение может принести пользу пассажирам, которые регулярно пользуются транспортом, а также семьям с детьми и организованным группам.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. C 1 сентября россияне смогут покупать билеты на транспорт с помощью Единой биометрической системы, сообщила РИА Новости член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.
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"В правилах перевозок закрепляется возможность оформления и покупки билетов с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). <...> Он будет применяться только там, где перевозчики и инфраструктура технически готовы", — рассказала она.
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Доросева отметила, что речь идет не об обязательном порядке для всех пассажиров, а о дополнительном способе идентификации. По ее мнению, он принесет комфорт за счет ускоренного оформления и контроля билетов.
Наиболее заметного эффекта эксперт ожидает для пассажиров, которые пользуются транспортом при ежедневных поездках на работу или учебу, в командировках, при пересадках и в крупных транспортных узлах, где скорость обслуживания напрямую влияет на удобство поездки, особенно в часы пик.
Отдельные преимущества нововведение, по словам Доросевой, может дать семьям с детьми и организованным коллективам (школьные поездки, туристические группы, спортивные команды).
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"Это потенциально означает более быстрый сбор и посадку, меньше ошибок при проверке билетов и меньше задержек из-за потерянных или перепутанных билетов", пояснила она.

Член Общественного совета при Минтрансе отметила крайнюю важность сохранения альтернативы биометрии при покупке и проверке билетов и защиты персональных данных. Пассажирам должно быть понятно, где применяется ЕБС, как отказаться от биометрии и какие механизмы безопасности используются, добавила она.
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