В России с осени можно будет покупать билеты на транспорт по биометрии

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября 2026 года появится возможность покупать билеты на транспорт в России с помощью Единой биометрической системы при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры.

Использование ЕБС — это дополнительный способ идентификации, который ускорит оформление и контроль билетов, но не станет обязательным для всех пассажиров.

Нововведение может принести пользу пассажирам, которые регулярно пользуются транспортом, а также семьям с детьми и организованным группам.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. C 1 сентября россияне смогут покупать билеты на транспорт с помощью Единой биометрической системы, сообщила РИА Новости член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

« "В правилах перевозок закрепляется возможность оформления и покупки билетов с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). <...> Он будет применяться только там, где перевозчики и инфраструктура технически готовы", — рассказала она.

Доросева отметила, что речь идет не об обязательном порядке для всех пассажиров, а о дополнительном способе идентификации. По ее мнению, он принесет комфорт за счет ускоренного оформления и контроля билетов.

Наиболее заметного эффекта эксперт ожидает для пассажиров, которые пользуются транспортом при ежедневных поездках на работу или учебу, в командировках, при пересадках и в крупных транспортных узлах, где скорость обслуживания напрямую влияет на удобство поездки, особенно в часы пик.

Отдельные преимущества нововведение, по словам Доросевой, может дать семьям с детьми и организованным коллективам (школьные поездки, туристические группы, спортивные команды).

« "Это потенциально означает более быстрый сбор и посадку, меньше ошибок при проверке билетов и меньше задержек из-за потерянных или перепутанных билетов", — пояснила она.