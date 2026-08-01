Эксперт прокомментировал отказ России платить взнос в АЯЭ ОЭСР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия отказалась выплачивать ежегодный взнос в Агентство по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) в 2026 году.
- Размер невносимого взноса составляет более 61 миллиона рублей.
- Главный редактор AtomInfo.ru Александр Уваров считает АЯЭ ОЭСР рудиментом прошлого и видит смысл в сотрудничестве с другими международными организациями, такими как МАГАТЭ и ВАО АЭС.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Отказ России выплачивать ежегодный взнос в Агентство по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) - естественный шаг, поскольку этот "кружок по интересам" давно стал рудиментом прошлого, и России нет смысла в нем участвовать, заявил РИА Новости главный редактор сетевого издания по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в более чем 61 миллион рублей в бюджет АЯЭ ОЭСР в 2026 году, следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
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Есть Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), объединяющее практически все страны мира, есть профессиональные организации, такие как Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), добавил эксперт.
"С ними сотрудничать и принимать активное участие в их работе можно и нужно, а вот структуры наподобие АЯЭ ОЭСР – это, на мой взгляд, рудименты прошлого, где страны, давно потерявшие лидерские качества в атомной области, пытаются навязывать свою точку зрения странам, реально возглавляющим в XXI веке атомную гонку", - подытожил Уваров.
Россия стала членом Агентства по ядерной энергии в 2013 году, а в 2022 году членство было приостановлено после решения руководства ОЭСР.