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Эксперт прокомментировал отказ России платить взнос в АЯЭ ОЭСР - РИА Новости, 01.08.2026
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12:27 01.08.2026
Эксперт прокомментировал отказ России платить взнос в АЯЭ ОЭСР

Уваров назвал отказ России от платы взноса в АЯЭ ОЭСР естественным шагом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России
Здание министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия отказалась выплачивать ежегодный взнос в Агентство по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) в 2026 году.
  • Размер невносимого взноса составляет более 61 миллиона рублей.
  • Главный редактор AtomInfo.ru Александр Уваров считает АЯЭ ОЭСР рудиментом прошлого и видит смысл в сотрудничестве с другими международными организациями, такими как МАГАТЭ и ВАО АЭС.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Отказ России выплачивать ежегодный взнос в Агентство по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) - естественный шаг, поскольку этот "кружок по интересам" давно стал рудиментом прошлого, и России нет смысла в нем участвовать, заявил РИА Новости главный редактор сетевого издания по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в более чем 61 миллион рублей в бюджет АЯЭ ОЭСР в 2026 году, следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
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"Считаю, что сделан вполне естественный шаг. Я не вижу смысла для "Росатома" рваться в западный "кружок по интересам", тем более что не очень понятно, что в этом кружке нам могут предложить", - сказал Уваров.
Есть Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), объединяющее практически все страны мира, есть профессиональные организации, такие как Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), добавил эксперт.
"С ними сотрудничать и принимать активное участие в их работе можно и нужно, а вот структуры наподобие АЯЭ ОЭСР – это, на мой взгляд, рудименты прошлого, где страны, давно потерявшие лидерские качества в атомной области, пытаются навязывать свою точку зрения странам, реально возглавляющим в XXI веке атомную гонку", - подытожил Уваров.
Россия стала членом Агентства по ядерной энергии в 2013 году, а в 2022 году членство было приостановлено после решения руководства ОЭСР.
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