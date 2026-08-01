Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен заявил, что финны готовятся воевать с Россией под влиянием пропаганды и запугиваний в СМИ.

Он подчеркнул, что пытался убедить людей в отсутствии угрозы со стороны России, но ситуация ухудшилась из-за созданного СМИ нарратива.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Финны готовятся воевать с Россией под влиянием пропаганды и запугиваний в СМИ, рассказал РИА Новости бывший депутат финского парламента, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен.

"Да, они готовятся (воевать с РФ - ред.), что очень печально... Мне непонятно, к чему это все идет... Я пытался сказать им, что Россия не собирается ни на кого нападать, это все пропаганда, но все стало еще хуже, когда СМИ создали этот нарратив, запугали и внушили страх (населению - ред.)", - сказал переехавший в Россию Туртиайнен.

Он подчеркнул, что записывал и публиковал видео в социальных сетях из России, где показывал обычную и спокойную жизнь, но финны стали писать, что такой жизни не может быть в России и обвинили в пропаганде.

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.

В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженца.